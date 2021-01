Tanar de 22 de ani, omorat intr-o rafuiala care a avut loc intr-un sat din Prahova. Atacatorul a fost retinut

Potrivit unor surse din Politie, la 112 a fost anuntat ca in urma unui conflict izbucnit, in fata magazinului din sat, intre cinci persoane de etnie rroma, un tanar de 22 de ani a fost injunghiat.La fata locului au intervenit politistii, dar si un echipaj medical. Tanarul injunghiat in abdomen a fost preluat in stop cardio-respirator si transportat la spital. Medicii nu au mai putut face, insa, nimic pentru tanar, declarand decesul. Autorul faptei a fost retinut si se afla in custodia politiei.