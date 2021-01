Dosarul DIICOT distrus complet de excluderea interceptarilor SRI. Un inginer silvic si alte doua persoane implicate in exploatari ilegale de lemn au fost achitate

Mandate de supraveghere tehnica, anulate

Dosarul a fost trimis in judecata in octombrie 2018 si a fost precedat de o serie de perchezitii pe care le-au derulat procurori DIICOT, in noiembrie 2017, la Directia Silvica Alba si o societate de prelucrare a lemnului din Muntii Apuseni. Au fost deferiti justitiei inginerul Palamaru Mihai si doua persoane fizice, Ioanes Florina si Risteiu Traian Constantin. Ultimii doi sunt acuzati de participatie improprie la fals intelectual si uz de fals in forma continuata (5 acte materiale, respectiv 11 acte materiale).Palamaru este judecat pentru complicitate la aceste infractiuni . Acesta avea atributii pe linia organizarii licitatiilor de atribuire masa lemnoasa si ar fi indicat mai multor persoane interesate sa obtina atestate pentru exploatare lemn, sa consemneze date necorespunzatoare adevarului in documentele necesare obtinerii atestatelor. Firmele pentru care acesta a oferit consultanta nu indeplineau conditiile legale pentru a beneficia de astfel de atestate. Procurorii ar fi obtinut, la perchezitie, mailuri cu sfaturile acestuia transmise catre reprezentanti ai unor societati comerciale.Procurorii DIICOT sustin in rechizitoriu ca angajatul Directiei Silvice a furnizat informatii detaliate cu privire la mentiunile false pe care urmau sa le inscrie in documente (referitoare la personalul angajat si la situatia asigurarii cu utilaje specifice pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera), informatii cu privire la necesitatea aplicarii pe documente si a unei stampile a Primariei, care sa ateste in fals detinerea utilajelor specifice, a transmis prin e-mail persoanelor interesate formulare-model sau formulare completate de el insusi cu mentiuni false si s-a ocupat personal de depunerea documentelor necesare atestarii.La putin timp dupa ce dosarul a ajuns in instanta, in februarie 2019, Tribunalul Alba a anulat toate mandatele de supraveghere tehnica realizate cu sprijinul SRI. Instanta de judecata a admis exceptia invocata de inculpatii Palamaru si Risteiu si a constatat "nulitatea absoluta a procedeului probator al punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica".Decizia judecatorului de camera preliminara, de indepartare a probelor, a fost luata in baza deciziei nr. 22/18.01.2018 a Curtii Constitutionale. Potrivit acestei decizii, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) din C. pr. pen. si a constatat ca acestea sunt constitutionale in masura in care prin sintagma "excluderea probei", din cuprinsul lor, se intelege si eliminarea mijloacelor de proba din dosarul cauzei.Dosarul a fost restituit procurorilor, care au fost nevoiti sa renunte la aceste probe si l-au retrimis in instanta. Este vorba despre incheieri ale Tribunalului Alba din perioada ianuarie - aprilie 2013 prin care s-a autorizat in baza art. 911, 914, 915 din Vechiul Cod de procedura penala, interceptarea si inregistrarea pentru 30 de zile a convorbirilor sau comunicatiilor, inregistrarea audio-video in mediul ambiental. Judecata propriu zisa a cauzei a inceput in septembrie 2019.In 18 ianuarie 2021, Tribunalul Alba a hotarat achitarea inculpatilor pe motiv ca faptele nu sunt prevazute de legea penala ori nu au fost savarsite cu vinovatia prevazuta de lege. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Alba Iulia.