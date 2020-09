O asociatie de magistrati cere MAI sa lamureasca daca exista vreo legatura intre procurorul-sef DIICOT, Georgiana Hosu, fosta Rinu, si clanul Rinu

"La inceputul acestui an, Ministrul Justitiei a propus, iar presedintele Romaniei a dispus numirea in functia de procuror -sef al DIICOT a Georgianei Hosu, in ciuda avizului negativ al CSM si a informatiilor publice cu privire la calitatea de inculpat a sotului acesteia, judecat la momentul respectiv infractiuni de coruptie , dar si a informatiilor publice cu privire la calitatea de actionar la detinuta in perioada 2011-2019 de mama sa, Suzana Rinu, in varsta de 80 de ani, la o societate asociata in perioada 2011-2016 cu o societate de tip off-shore din Liechtenstein.Cu privire la aceste aspecte, Georgiana Hosu a refuzat sa dea orice explicatii in fata CSM, precizand doar casiPe parcursul acestui an au aparut numeroase semnale cu privire la slabele rezultate ale DIICOT in ceea ce priveste traficul de persoane si combaterea criminalitatii organizate in general.Uciderea interlopului Florin Mototolea, zis Emi Pian, de catre unul din membri clanului Rinu, precum si evenimentele care au urmat au scos la lumina relatii nepermise intre lumea interlopa si persoane cu functii de conducere in diverse autoritati ale statului.", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Initiativa pentru Justitie.