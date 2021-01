Fostul baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu, judecat pentru realizarea unor lucrari la obiective care nu apartineau CJ: Herghelia Mangalia si malul lacului Corbu

Nicusor Constantinescu este in prezent in penitenciar , dupa ce a fost condamnat in mai multe dosare instrumente de catre procurorii DNA , in unele definitiv, iar in altele in prima instanta Potrivit acuzatiilor DNA, in perioada 2009-2013, Constantinescu, in calitatea mentionata mai sus, si-ar fi incalcat atributiile de serviciu prevazute de lege, privind exercitarea functiei de ordonator principal de credite si gestionarea bugetului, in legatura cu realizarea unor lucrari la doua obiective care nu apartineau Consiliului Judetean Constanta: Herghelia Mangalia si malul lacului Corbu."Lucrarile respective ar fi fost executate de catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri (R.A.J.D.P.) Constanta.In cazul complexului Herghelia Mangalia, pentru lucrarile de modernizare, R.A.J.D.P. ar fi facturat o cantitate de lucrari de 4 ori mai mare decat cea efectiv prestata si ar fi cesionat o parte din contract catre o alta societate comerciala, aspect cunoscut de catre inculpatul Constantinescu Daniel Nicusor. Societatea respectiva ar fi fost administrata de catre fiul unui angajat al Regiei, desemnat sa supervizeze intreaga lucrare", arata procurorii.Potrivit sursei citate, in ambele situatii, el ar fi ar fi depus toate demersurile (incheiere de protocoale, adoptare de hotarari, etc.) pentru angajarea unor cheltuieli si efectuarea de plati pentru "amenajare maluri, executie drum acces Lac Corbu" respectiv "modernizare si reabilitare complex Herghelia Mangalia", acestea fiind obiective care nu au facut niciodata parte din domeniul public al judetului Constanta."Prejudiciul total creat in aceasta maniera se ridica la 5.570.821 lei, suma cu care Consiliul Judetean Constanta a comunicat ca se constituie parte civila in procesul penal", conchide DNA.In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispusa in cauza.