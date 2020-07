12 reprezentanti ai societatii civile, dati afara din CES de Olguta Vasilescu si Viorica Dancila, repusi in functii de judecatori: Guvernul sa le plateasca despagubiri

Sentinta

Este vorba de Bogdan Simion - vicepresedinte al CES, Florian-Valeriu Salajeanu, Radu Nicosevici, Gelu Duminica, Mircea Ciocan , Aida-Georgiana Boldeanu, Cristian-Ionut Colan, Constantin Dobrescu, Corina Dragomirescu, Romanita-Elena Iordache, Aurel-Adrian Miholca si Florica Georgeta Rotaru.Curtea de Apel Bucuresti a anulat, miercuri, 22 iulie, in parte deciziile semnate de Viorica Dancila si a acordat despagubiri reprezentantilor societatii civile, potrivit portalului instantelor. - Obliga prim-ministrul Guvernului Romaniei la plata catre reclamantul Simion Bogdan cu titlu de despagubiri a echivalentului indemnizatiei lunare cuvenite vicepresedintelui Consiliului Economic si Social de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei prim-ministrului nr.284/2018 si pana la data reluarii efective a calitatii detinute, dar nu mai tarziu de data implinirii duratei mandatului.- Obliga prim-ministrul Guvernului Romaniei la plata catre reclamantii Salajeanu Florian - Valeriu, Nicosevici Radu - Mircea - Mihai - Iosif, Duminica Gelu si Ciocan Mircea cu titlu de despagubiri a echivalentului indemnizatiei lunare cuvenite unui membru al Plenului Consiliului Economic si Social de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei prim-ministrului nr.284/2018 si pana la data reluarii efective a calitatii detinute, dar nu mai tarziu de data implinirii duratei mandatului.- Obliga prim-ministrul Guvernului Romaniei la plata catre reclamantii Aida-Georgiana Boldeanu, Cristian-Ionut Colan, Constantin Dobrescu, Corina Dragomirescu, Romanita-Elena Iordache, Aurel-Adrian Miholca, Florica Georgeta Rotaru cu titlu de despagubiri a echivalentului indemnizatiei lunare cuvenite unui membru al comisiei de specialitate permanente a Consiliului Economic si Social incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei prim-ministrului nr.284/2018 si pana la data reluarii efective a calitatii detinute, dar nu mai tarziu de data implinirii duratei mandatului.Sociologul Gelu Duminica a scris o postare pe contul sau de Facebook prin care marcheaza implinirea a doi ani de cand Viorica Dancila a decis inlocuirea reprezentantilor societatii civile din Consiliul Economic si Social."Fara argumente, fara evaluare, fara nimic. De vina a fost faptul ca unii dintre noi puneam intrebari incomode ministrilor care veneau sa sustina nu stiu ce masura si ieseam in public amendand aberatiile propuse prin politicile promovate de guvernul in functie. Dupa ce ni s-a transmis(adica sa ne multumim cu indemnizatia pe care o primeam) si noi nu am facut-o (considerand ca de banii aia chiar trebuie sa ne facem treaba), peste noapte am fost inlocuiti cu alte organizatii care erau in relatii mult mai bune cu LOV. Tot peste noapte, munca din CES a (re) devenit invizibila pentru spatiul public si totul a fost mai pe placul guvernantilor.", scrie Gelu Duminica.POtrivit acestuia, la indemnul lui Bogdan, cinci dintre acestia (13 membri au fost inlocuiti) au dat in judecata Guvernul, considerand ca decizia acestuia este ilegala: Dupa 2 ani de lupta in instanta , astazi judecatorul ne-a dat dreptate 100%, obligand prim-ministrul sa ne repuna in functie.Cu toate acestea, decizia nu este definitiva: "Decizia de astazi, chiar daca nu este definitiva si irevocabila, este o mare victorie a societatii civile care primeste certitudinea juridica ca doar ea isi poate revoca reprezentatii din CES. In plus, este o palma data peste botul politicienilor care considera ca un for de dialog social trebuie sa fie unul obedient si tacut", mai scrie Gelu Duminica.In anul 2018, Guvernul a inlocuit aproape toti reprezentantii societatii civile din Consiliului Economic si Social (CES) printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Masura a fost luata la propunerea Ministerului Muncii care spune ca unii dintre membri lipseau in mod constant de la sedinte, in timp ce altii nu erau reprezentativi."La baza deciziei de inlocuire au stat mai multe considerente: unii dintre membrii desemnati de Guvern in CES lipseau in mod constant de la sedintele Consiliului; s-a constatat ca pe un loc al unui ONG era, de fapt, un reprezentant al unui sindicat ; ca urmare a sesizarilor venite din partea unor organizatii, asociatii si fundatii, care au aratat faptul ca unii dintre membrii CES nu sunt reprezentativi si au propus, in mod repetat, atat verbal, cat si in scris, inlocuirea acestora", sustinea Ministerul Muncii.