Activista de mediu Greta Thunberg revine la scoala dupa o pauza de un an: "Anul meu sabatic s-a incheiat"

"Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!", a scris militanta in varsta de 17 ani.Thunberg a inceput primul an de liceu la cateva zile dupa colegii ei din Stockholm, care au revenit din vacanta de vara saptamana trecuta, intrucat adolescenta s-a aflat in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel si, de asemenea, pentru a organiza o greva pentru clima in Berlin.Adolescenta nu a frecventat anul trecut cursurile scolare dedicandu-si timpul luptei impotriva schimbarilor climatice. In august 2019 a calatorit intr-o ambarcatiune pana la New York pentru a participa la summitul ONU pentru clima, in cadrul caruia a rostit fraza ''cum indrazniti'', dojenindu-i pe liderii mondiali intr-un discurs vizionat de un numar impresionant de oameni.Pe parcursul anului, Thunberg s-a intalnit cu activisti pentru clima din Europa si Americi si a fost propusa la Premiul Nobel pentru Pace.Anterior, adolescenta a demarat o miscare globala pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice lipsind de la scoala in zilele de vineri si a organizat prima greva scolara in august 2018.