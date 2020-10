Adrian Streinu-Cercel, despre proiectul sau cu masuri pentru combaterea pandemiei, intitulat "Vacanta mare": "Va fi o lege si cu siguranta nu o sa se cheme asa"

nu va fi un proiect, se va transforma intr-un cadrul legislativ, intr-o lege si cu siguranta nu o sa se cheme" a afirmat Adrian Streinu Cercel duminica, intr-o conferinta de presa.Acesta a mai declarat ca autoritatile au facut, pentru gestionarea crizei sanitare, "legislatie pe genunchi" care a "iesit cu erori" si promite ca va incerca, in calitate de membru al Parlamentului, sa propuna legi care sa se aplice in conditii de criza sanitara."Voi incerca sa creionez foarte multe cadre legislative care sa ne ajute in conditii de pandemie. Pe noi, pandemia ne-a gasit total descoperiti. Cand am spus ca n-avem legislatie pentru carantina, nu s-a auzit acest lucru. A trebuit sa treaca cateva luni de zile ca sa auzim de legislatia pentru carantina. Nu trebuie sa se mai intample asa ceva! Vom scapa de pandemia asta, cu siguranta, cati dintre noi, nu stiu sa va spun, dar vom scapa de ea. Vor veni celelalte generatii care trebuie sa fie si ele protejate si sa stie din timp ce au de facut, noi am scris legislatie acum pe genunchi, ca asa au fost vremurile. Pe genunchi am scris-o, cu erori a iesit. Multe putine, nu asta este problema, important este ca avem ce sa utilizam si trebuie puse in practica. Pe urma le schimbam, evident.", a declarat Streinu Cercel.In ceea ce priveste controversata propunere privind izolarea varstnicilor pentru ca acestia sa fie feriti de riscul infectarii, seful Institutului "Matei Bals" sustine ca nu a spus "niciodata ca trebuie sa izolam batranii, absolut niciodata", ci ca trebuie "sa le dam o sansa, sa ii tinem departe"."Cine isi iubeste parintii sa si-i izoleze, sa ii fereasca de imbolnavire. (...) In ultima instanta intervine guvernul si asigura locuri unde aceste persoane se pot duce, ca sa fie in siguranta. Nu tinem la ei, nu ne intereseaza daca se imbolnavesc, atuncea nu se aplica programul" a adaugat el.