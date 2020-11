FOTO Angajati din Sanatate s-au intins pe asfalt in Piata Victoriei. Oamenii cer conditii de munca civilizate

Intr-un mesaj transmis autoritatilor pe Facebook , Federatia "Solidaritatea Sanitara" din Romania face apel la incetarea "indiferentei guvernantilor"."Indiferenta guvernantilor fata de situatia si drepturile lucratorilor din sanatate trebuie sa inceteze! Pentru a invinge pandemia COVID-19, Romania are nevoie de tot sprijinul lucratorilor din sanatate! Miting-ul pentru Conditii de Munca Decente este dedicat apararii dreptului lucratorilor din sanatate la conditii de munca decente si la recunoasterea meritelor!".Care sunt revendicarile protestatarilor:- adoptarea tuturor masurilor necesare pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor din sanatate (echipamente, circuite, resurse materiale si umane etc.), astfel incat sa determine o reducere semnificativa a numarului de salariati infectati SARS-CoV-2 si, mai ales, decedati din cauza COVID-19- asigurarea accesului la toate informatiile relevante privind impactul COVID-19 asupra lucratorilor din sanatate- respectarea dreptului legal la pensia de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie;- acordarea tuturor drepturilor salariale prevazute de lege, respectiv: sporul de pana in 30%, sporul pentru combaterea epidemiei- acordarea tuturor sporurilor pentru conditii de munca la nivel maxim- cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de lucratori incepand cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022- posibilitatea de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (varstei de iesire la pensie) proportional cu activitatea desfasurata peste norma de baza- acordarea stimulentului de risc pe intreaga durata a starii de alerta pentru toti salariatii din sanatate- reasezarea asistentelor medicale in grila de salarizare- declararea COVID-19 ca boala profesionala pentru salariatii din sanatate- negocierea anexelor la contractul colectiv de munca la nivel de sector care permit cresterea calitatii vietii profesionale- plata garzilor cu tariful orar aferent normei de baza- raportarea tuturor sporurilor la salariile de baza actuale