Avocata lui Liviu Dragnea, acuzatii la adresa sefilor penitenciarelor: "Clientului meu i s-a agravat starea de sanatate in ultimele trei luni, urmare a unor decizii injuste"

Anchetat disciplinar

"Clientului meu i s-a agravat starea de sanatate in ultimele trei luni, urmare a unor decizii injuste luate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, respectiv a penitenciarului Rahova.Afectiunile clientului meu erau cunoscute publicului cu mult inainte inceperea executarii pedepsei privative de libertate, fiind cunoscut ca a fost luata in calcul o operatie mai ampla. Domnul Liviu Dragnea are mai multe hernii la nivelul coloanei, o parte aflata in zona cervicala si o parte in zona lombara."Avocata sustine ca la sosirea lui Liviu Dragnea in penitenciar , a prezentat la controlul medical documentele care atesta, atat aceasta conditie medicala, cat si altele, dar si care este stadiul fiecareia dintre ele."De asemenea, pe parcursul detentiei, acesta a beneficiat de tratament cu medicamente anti-inflamatoare, pentru a ameliora durerile cauzate de herniile multiple, insa nicio masura nu a fost luata pentru a preveni agravarea acestora".Avocata mai sustine ca in urma cu aproximativ 3 luni, inaintea convorbirii online private, care a fost facuta publica ulterior, Dragnea a facut o cerere catre departamentul medical, cerere prin care solicita sa fie programat la un consult la Spitalul de Ortopedie Foisor, deoarece durerile din zona lombara se agravasera, coborau pe picior, acesta fiind un simptom care semnala agravarea acestui dignostic."Acesta a mentionat clar in cerere, ca doreste ca toate costurile care vor exista ca urmare a acestui consult si a analizelor care i-ar fi fost facute, sa fie suportate de catre dansul. Cererea domnului Dragnea a fost aprobata de catre departamentul medical, programarea a fost stabilita, hartiile au fost stabilite ulterior la conducerea unitatii de detentie pentru a organiza transportul acestuia la consult".Aceasta a mai declarat ca in urma acestei cereri, Dragnea nu a fost transportat la spital nici pana astazi, neprimind niciun fel de explicatie in acest sens."Consider ca este important sa mentionez si urmatorul aspect: convorbirea online pe care acesta a avut-o, a fost facuta publica in data de 25 iunie, iar programarea la spital pentru consult fusese stabilita pentru data de 30 iunie. Dupa aceasta convorbire online pe care acesta a avut-o si care a fost facuta publica, i s-a comunicat ca nu va mai fi scos la munca, fara a i se da vreo explicatie in acest sens, situatie care se mentine, din pacate, si astazi"."Explicatiile au venit dupa cateva zile, cand acestuia i-a fost comunciat ca penitenciarul s-a autosesizat cu privire la convorbirea online si a fost declansata o ancheta care va stabili daca acesta a incalcat regulamentul sau nu".Dragnea a fost anchetat disciplinar pentru incalcarea articolelor 81 (l), 82 (o si q) din legea 254/2013 fiind adoptata o hotarare a comisiei de disciplina in acest sens, prin care a fost sanctionat disciplinar cu suspendarea dreptului de a primi si a cumpara bunuri pe o perioada de o luna.In aceeasi perioada, respectiv dupa data de 25 iunie i s-a aplicat si o masura administrativa, respectiv cea a regtragerii de la munca, pentru o perioada nedeterminata."Vreau sa mentionez ca la ora actuala, sanctiunea stabilita de catre comisia de disciplina a fost repusa de catre judecatorul de drepturi si libertati, respectiv de catre judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din cadrul penitenciarului Rahova, in urma plangerii pe care am promovat-o impotriva acestei decizii.In acest moment, sunt doua litigii pe rol, nedefinitive inca, ceea ce inseamna ca si sanctiunea disciplinara nu a ramas definitiva".