Cine este Benoni Ambarus, preotul roman care a fost numit noul Episcop Auxiliar al Romei

Cine este Benoni Ambarus?

"Sunt constient ca desfasor o slujire angajanta si delicata, dar am certitudinea ca pot sa contez pe experienta si daruirea multor operatori, voluntari, precum si a tuturor celor saraci", a spus, potrivit comunicatului, pr. Benoni Ambarus in urma noii numiri de director Caritas Roma, potrivit Vaticannews.va Preotul s-a nascut in 1974, la Somusca, Bacau, si a frecventat Seminarul din Iasi si Seminarul Roman Major, din Roma.A fost sfintit preot la Iasi, in 2000. Dupa ce si-a obtinut licenta in teologie, la Universitatea Pontificala Gregoriana, a fost chemat in serviciul de formator la Seminarul Roman.In 2012 Don Ambarus a devenit preot paroh al Sfintilor Elisabeta si Zaccaria din Valle Muricana: va fi prima parohie care va primi vizita pastorala a Papei Francisc pe 26 mai 2013. In cele din urma, in 2017, a fost numit director adjunct al Caritas la Roma si la director."Nu este usor pentru nimeni - a subliniat cardinalul - sa intruchipeze o realitate umana si ecleziala diferita de tara lor de origine. Experienta personala l-a facut pe Don Ben foarte sensibil la conditiile celor care traiesc printre noi ca imigranti intr-o tara straina, in cautarea unui loc de munca si a unei conditii stabile.Vorbim despre o portiune imensa a locuitorilor acestui oras: peste o jumatate de milion de oameni, 12,8% din populatia romana. Episcopia lui Don BEN este un semn concret al atentiei Papei Francisc asupra acestei realitati umane, in special a numeroaselor comunitati crestine catolice (sunt mai mult de 150) care se intalnesc in fiecare duminica cu capelanul lor pentru celebrarea Euharistiei", potrivit diocesidiroma.it Preotul era cunoscut drept "Don Ben". Noul episcop este directorul Caritas la Roma de la 1 septembrie 2018. Cardinalul De Donatis l-a numit la conducerea corpului eparhial, al carui director era deja adjunct din 16 octombrie 2017.