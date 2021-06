Taxarea pe kilometru pentru transportul rutier greu va fi introdusa la finalul anului 2023. Automobilele vor fi taxate in continuare prin rovigneta

"E vorba de ceva destul de firesc in toata Europa: in ceea ce priveste traficul greu, masinile de peste 7,5 tone: camioane, tiruri, autocare si asa mai departe, in aproape toata Europa, daca nu ma insel in 23 din 27 de state membre, se taxeaza folosirea retelelor de drumuri nationale, de autostrazi, nu pe timp, ca in Romania , unde cumparam o vigneta care e valabila o zi, o saptamana, o luna, un an, ci pe distanta parcursa. Chiar si tarile de langa noi - Bulgaria, Ungaria, Austria, folosesc deja acest sistem. E vorba ca si noi sa facem aceasta trecere, pentru traficul greu", a afirmat Catalin Drula.Ministrul Transporturilor a explicat ca acest nou sistem de taxare nu se va aplica masinilor personale de mici dimensiuni."Pentru masini mici ramane acea vigneta, valabila pe timp, sistemul de acum. Asa e si in Austria, pentru masini mici se plateste vigneta austriaca, traficul greu plateste la distanta parcursa. Sunt diverse metode si sisteme. Unele implica un sistem montat la bordul camionului, altele sunt bazate pe camere care recunosc numerele de inmatriculare, fiecare tara foloseste un sistem diferit. E vorba de a ne alinia acestei tendinte de taxare europeana, ceea ce permite o taxare mai corecta si a utilizarii, si a poluarii cauzate, permite sa avem o competitie mai echilibrata intre traficul feroviar si cel rutier", a mentionat oficialul MTI. Ministrul Transporturilor a sustinut ca vor avea loc consultari ample cu companiile de transport , inclusiv in legatura cu nivelul noi taxe."(Transportatorii, n.r.) sa se astepte in primul rand ca lucrurile astea nu se vor intampla peste noapte. Colegii de la Ministerul Fondurilor Europene au datele exacte, dar cred ca este vorba de anul 2023, spre sfarsit, pentru introducerea acestui sistem.Vom avea o consultare cu industria. Din ce am tatonat personal, nu exista o opozitie, ba chiar unora le convine: cand camionagii au vinieta cumparata pe timp, sunt tentati sa foloseasca cat mai mult acest timp, pentru ca il platesti oricum, iar pentru multi e mai avantajos acest sistem al taxarii la distanta.Vom avea consultari ample, inclusiv referitor la nivelul acestei taxe, dar aici a fost si una din conditii, PNRR-urile statelor membre sunt conditionate de reforme, deci este un plan de recuperare dupa pandemie conditionat de reforme, ori una dintre reforme a fost sa taxam mai corect pe cei care polueaza, sa avem un raport mai corect intre feroviar, care e un mod de transport mai putin poluant, si rutier, si pana la urma e o obligatie pe care o avem ca stat membru - sa introducem acest sistem de taxare", a adaugat Catalin Drula.