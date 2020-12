Cati romani s-ar vaccina anti-COVID, cati ar refuza si ce motive invoca. Rezultatele ultimului sondaj IRES

Femeile si varstnicii isi fac griji mai mari

A scazut interesul pentru cifrele pandemiei

Tinerii sunt mai putin dispusi sa se vaccineze

Romanii sunt tot mai nemultumiti de masurile luate in pandemie

Mai mult de jumatate dintre romani stiu cel putin o persoana infectata cu noul coronavirus , procent de trei ori mai mare decat in luna iulie. Paradoxal, oamenii nu sunt neaparat mai ingrijorati decat in vara, releva un sondaj IRES. Aporoape 2/3, aproximativ 70% dintre romani spun ca sunt foarte si destul de ingrijorati din cauza situatiei generate de pandemia de COVID - 19. In iulie, 76% dintre romani erau ingrijorati din aceeasi cauza..Totusi, oamenii au fost ceva mai atenti. In ultimul timp, unul din 10 romani s-a testat din proprie initiativa, aproape de trei ori mai mult decat in urma cu 4 luni. Procentul romanilor care declara ca s-au testat din proprie initiativa pentru COVID - 19 aproape s-a triplat - de la 5% in iulie la 13% in decembrie. 6% spun ca s-a testat la solicitarea autoritatilor, iar 9% la solicitarea angajatorului.In acelasi timp, 25% dintre romani sunt decisi sa se vaccineze cat mai repede odata ce vaccinul va fi disponibil, insa aproape 4 din 10 sunt inca rezervati in acest sens. Aproape o treime dintre romani spun ca nu s-ar vaccina sub nicio forma.Mai ingrijorate sunt femeile, dar si varstnicii. In schimb, cei mai putin ingrijorati, un sfert dintre participantii la studiu, sunt in special barbatii, tinerii intre 18 si 35 de ani si persoanele cu varste intre 36 si 50 de ani.Totodata, 59% dintre romani, cu 10% mai putini decat in iulie, sunt ingrijorati ca s-ar putea infecta, iar 2% au spus ca deja s-au infectat. Potrivit IRES, raportat la totalul populatiei, numarul celor infectati, declarat spontan in sondaj este mult sub numarul de cazuri comunicat oficial (aprox. 388.200 cf. celor declarate in sondaj vs. 612.373 - cifra oficiala de cazuri inregistrata oficial pana la data de 26.12.2020).Interesant este si faptul ca femeile, persoanele peste 51 de ani si cele care locuiesc in mediul rural sunt mai ingrijorate decat media populatiei. In schimb, barbatii, tinerii si persoanele cu varste de cel mult 50 de ani, cei care locuiesc in orase si care au educatie superioara sunt mai putin ingrijorati cu privire la posibilitatea de se imbolnavi.Si tot tinerii, persoanele educate si cele care locuiesc in mediul urban sunt categoriile care au cunoscut, in proportii mai ridicate decat altele, persoane bolnave de COVID-19. In schimb, barbatii, varstnicii, cei cu educatie scazuta si cei care traiesc in mediul rural se afla printre cei care spun in proportie mai ridicata ca nu cunosc pe nimeni care sa fi contractat boala.Pe de alta parte, 78% dintre romani stiu ca in localitatea lor exista sau au existat cazuri de COVID-19. Fata de luna iulie, proventul acestora aproape s-a dublat.Pe de alta parte, numarul romanilor care se informeaza zilnic cu privire la evolutia epidemiei a scazut de la 48%, in iulie, la 41% in decembrie. Un roman din cinci nu urmareste absolut deloc statisticile legate de cazurile de COVID - 19 din Romania.Dintre cei care vor sa fie in tema, cei mai multi se informeaza din televiziune (79%), iar 19% au spus ca de la radio. Urmeaza canalele online ale autoritatilor (site-uri, social media) (15%), retelele de socializare (16%), mediul online altul decat cel oficial (presa, bloguri, experti etc.) (8%), presa scrisa tiparita (5%).Mai putin dispusi sa se vaccineze sunt tinerii, pe cand persoanele educate, cele care locuiesc in mediul urban si in Transilvania si Banat ar fi mai dispuse. Principalul motiv care sta la baza optiunii de a nu se vaccina este neincrederea in vaccin sau in sistemul medical (45%). Altii spun ca au luat aceasta decizie pentru ca au o imunitate ridicata sau cred ca virusul nu este periculos (15%) ori pentru ca le este teama de reactiile adverse (15%).In schimb, varstnicii, persoanele cu studii superioare si respondentii din urban sunt in proportii printre cei care s-ar vaccina cat mai repede.Pe masura ce trece timpul, romanii sunt din ce in ce mai nemultumiti de masurile luate de autoritati pe timpul pandemiei. Cei mai multi sunt nemultumiti de Grupul de Comunicare Strategica (-17%), 15% de presedintele Iohannis, iar 7% de Guvern.Acelasi sondaj releva faptul ca 28% dintre participantii la studiu sunt foarte si destul de multumiti de politica economica a Guvernului de la debutul pandemiei, in timp ce 6 din 10 romani spun ca sunt nemultumiti.In scadere fata de iulie este si gradul de multumire cu privire la activitatea Guvernului Romaniei privind masurile pentru protectia populatiei (44% in decembrie vs. 48% in iulie), dar si cu privire la politicile economice (27% in decembrie vs. 28% in iulie).Romanii sunt mai putin multumiti si de modul cum mass-media reflecta informatiile ce tin de pandemiei. Dca in iulie 59% dintre romani se declarau foarte si destul de multumiti cu privire la masurile luate de mass-media pe durat pandemiei, in decembrie procentul a scazut la 52%.97% dintre romani spun ca au purtat masca in ultimele doua saptamani. In acelasi timp, participantii la sondaj au socializat mai putin fata de cum o faceau in vara. Astfel, doar 8% au participat la o petrecere cu prietenii sau familia in ultimele doua saptamani, fata de 15% in iulie, iar 4% sustin ca au participat la o adunare publica/ eveniment in aer liber.Daca procentul celor care merg la biserica sau la locul de munca ramane constant, scade procentul celor care merg zilnic la cumparaturi. Doar 7% dinte romani mai fac acest lucru, in timp ce 13% ieseau zilnic la supermarket in iulie. In acelasi timp, 12% dintre romani spun ca nu merg deloc la cumparaturi.In sfarsit, unul din 5 participanti la sondaj declara ca si-a anulat vacanta din aceasta iarna din cauza pandemiei sau au amanat-o pentru perioada cand situatia epidemiologica se va imbunatati. Procentul celor care ar merge in vacanta este redus - 5%. Dintre ei, 12% ar alege sa-si petreaca vacanta in strainatate.