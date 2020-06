Coronavirus: Astrazeneca a incheiat cu Franta, Germania si Italia un contract pentru 400 de milioane de doze de vaccin

Ziare.

Conform informatiilor preluate de Reuters, vaccinul a fost creat de Universitatea Oxford si este in faza experimentala avansata, care se va incheia la toamna. Primele doze de vaccin vor fi disponibile inainte de sfarsitul anului.Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene au mandatat vineri Comisia Europeana sa negocieze achizitionarea in avans a vaccinurilor promitatoare pentru prevenirea COVID-19, insa nu este clar daca vor exista fonduri suficiente in acest scop.