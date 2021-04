Directoarea economica a ANSVSA il acuza pe presedintele institutiei ca o hartuieste pentru ca a vorbit cu presa

Un raport al Curtii de Conturi intocmit in urma unui control la ANSVSA, arata ca presedintele institutiei, Robert Chioveanu a decontat ilegal doua weekend-uri petrecute la mare. Directoarea economica a ANSVSA, Cornelia Biltiu Dancus, a povestit pentru Digi 24, cum banii imputati lui Chioveanu au ajuns in contul institutiei fara explicatii."Noi ne-am trezit cu banii in cont, n-am stiut despre ce este vorba. I-am inaintat o nota, prin care i-am cerut punct de vedere referitor la acea nota, iar dumnealui a spus ca sunt servicii de cazare si ca acestia sunt banii pentru facturile acelea pe care le-a decontat ilegal", a declarat pentru Digi24 Cornelia Biltiu Dancus, director economic ANSVSA.In urma interviului, Cornelia Biltiu Dancus a fost supusa unui interogatoriu, ocazie cu care ar fi fost intrebata cine a mandatat-o sa dea interviu la Digi24, daca il cunoaste pe reporter si daca a furnizat documente din cadrul institutiei. La nici o saptamana de la lista de intrebari, directoarea din ANSVSA a fost informata ca va lucra, in urmatoarele 3 luni, in alt judet."Eu nu pot pleca din Bucuresti, pentru ca sunt singur intretinator a doi copii minori", a declarat directoarea economica a ANSVSA pentru Digi 24 Cornelia Biltiu Dancus a declarat ca nu este la primul incident de acest fel, in urma cu un an, cand ar fi atras atentia asupra altor nereguli, fiind supusa altor presiuni. "Mi s-a blocat usa biroului, am fost data afara din birou, am stat 4 zile pe holurile institutiei. Dupa 4 zile, mi-au mutat lucrurile personale, documentele, biroul, toate obiectele pe care le folosesc in activitatea de zi cu zi au fost aruncate pe jos, intr-un birou in care erau foarte multe persoane. Biroul a fost demontat si asezat pe culoare", a declarat Biltiu Dancus.Jurnalistii Digi 24 au incercat sa obtina un punct de vedere si din partea presedintelui ANSVSA, dar au fost refuzati.