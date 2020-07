Doua romance se lupta intr-un tribunal din Italia pentru o mostenire de peste un milion de euro

In 2018, italianul, care a trait in localitatea Fabriano, provincia Ancona, a lasat prin testament averea de peste un milion de euro celor doua romance de 42 si 31 de ani. El a murit in luna martie a acestui an, insa nu a fost casatorit si nu a avut copii, potrivit publicatiei italiene Il Resto del Carlino Verisoarele italianului au contestat testamentul prin care acesta incredinta averea de peste un milion de euro celor doua ingrijitoare romance, afirmand ca la data la care documentul a fost semnat barbatul nu se afla in deplinatatea facultatilor mintale."Avem convingerea ca testamentul a fost semnat cand proprietarul nu era in deplinatatea facultatilor mintale si nu avea capacitatea sa inteleaga ce a semnat", afirma avocatul rudelor, Luigi Fiori.Desi tribunalul din Ancona a blocat procedura dupa depunerea contestatiei, probele adunate arata ca testamentul este legal si nu exista dubii in privinta imprejurarilor in care a fost incheiat. In ciuda evidentelor ca romancele sunt mostenitoarele averii, rudele barbatului au instituit un sechestru pe toate bunurile si conturile barbatului pana la o decizie definitiva a tribunalului.Cele doua femei din Romania asteapta decizia definitiva a instantei.