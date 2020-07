Fata fostului primar al Devei, celebra pentru pozele din vacantele de lux, candideaza la sefia CJ Hunedoara

"Print-o sentinta nedreapta, tatalui meu i s-a luat dreptul de a-si finaliza proiectele incepute pentru hunedoreni. Suferinta sa a fost cu atat mai mare cu cat, prin acea decizie, cei care l-au indepartat de la conducerea orasului i-au interzis si dreptul de a mai candida.Ceea ce NU AU INTELES UNII este ca NIMENI nu ii poate lua DRAGOSTEA si SUSTINEREA familiei si a oamenilor care l-au ales sa ii reprezinte, de-a lungul anilor.Tata m-a crescut explicandu-mi ce inseamna administratia si, cel mai important, ce inseamna oamenii pentru el. El este modelul suprem de SACRIFICIU, de IMPLICARE SOCIALA si RESPECT. Iata motivele care ma determina sa lupt pentru a-i duce mai departe visul!In ultima perioada, am discutat cu tata ore in sir despre Hunedoara, despre Deva si despre responsabilitatea de a-i reprezenta pe oameni. Si astfel am ajuns la concluzia ca decizia fireasca este sa candidez pentru Presedintia CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA! Va astept alaturi de mine! Impreuna vom reusi!", a scris Paula Corbu pe Facebook Tanara lucreaza la un cabinet de avocatura, potrivit descrierii sale de pe Facebook. Tatal sau, Mircia Muntean, a fost primar al Devei, din 1996 pana in 2012 si din 2016 pana la condamnarea din 2017, si deputat intre anii 2012 - 2016.Mircia Muntean s-a aflat in detentie din luna aprilie a anului 2017, dupa ce a fost pusa in aplicare condamnarea de sase ani de inchisoare primita intr-un dosar in care a fost acuzat ca a condus baut si a provocat un accident fara victime pe o strada din Deva, sentinta de doi ani de inchisoare cu suspendare fiind cumulata cu o condamnare mai veche, de patru ani de inchisoare, cu suspendare, primita intr-un dosar penal in care fostul primar al Devei a fost judecat pentru abuz in serviciu, scrie Adevarul n 2017, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei au decis ca el sa execute sase ani de inchisoare. In 26 decembrie 2019, dupa doi ani si jumatate petrecuti in inchisoare, din pedeapsa cumulata de sase ani de inchisoare, Mircia Muntean a fost liberat conditionat.