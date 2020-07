Fostul ministru PSD al Transporturilor, Razvan Cuc, vrea sa candideze la Primaria Piatra Neamt. El este sustinut de baronul Ionel Arsene, judecat pentru coruptie

Cine este Ionel Arsene

", sustine acesta intr-o postare pe Facebook Razvan Cuc marturiseste ca va face echipa cu Ionel Arsene, actualul presedinte al Consiliului Judetean. "."Mai mult, fostul ministru sustine ca in perioada in care a fost ministru al Transporturilor reprezinta un avantaj. "Am gestionat proiecte importante pentru tara, am demonstrat ca pot, iar acum a venit momentul sa ma dedic unor proiecte pentru Piatra Neamt".Ionel Arsene este presedinte al Consiliului Judetean Neamt din partea PSD din 2016. Anterior, el a fost deputat in Parlamentul Romaniei, in mandatul 2012-2016, din partea PSD Neamt.El a fost trimis in judecata de DNA in doua dosare de trafic de influenta, pe 22 februarie 2018 si pe 6 iulie 2018. In februarie 2019, Tribunalul Neamt a decis unirea celor doua procese, intr-un singur caz.