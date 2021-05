Cea mai smechera sinecura din administratia locala. 3.300 de lei de fiecare membru pentru participarea la o singura sedinta

Cum e in alte judete

Ne referim la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) , care are ca rol principal reprezentarea si promovarea intereselor comunitatii pentru asigurarea unui climat de siguranta si securitate publica.ATOP-ul este format din 15 membri, din care sase sunt consilieri judeteni, trei provin din randul comunitatii, iar alti sase sunt sefii politiei, jandarmeriei, pompierior, subprefectul, seful politiei locale si presedintele organizatiei Corpul National al Politistilor.Lunar, membrii ATOP primesc o indemnizatie pentru activitatea lejera pe care o desfasoara, in fapt una, maxim doua sedinte pe luna in care se analizeaza tot felul de rapoarte de activitate, petitii, solicitari de modificari legislative in legatura cu ordinea publica.Nivelul acestei indemnizatii este stabilit de fiecare consiliu judetean in parte, neexistand o legislatie unitara in acest sens.Din acest punct de vedere, Vrancea, unul dintre cele mai sarace judete ale tarii, plateste cele mai consistente indemnizatii membrilor ATOP. Fiecare dintre cei 15 membrie incaseaza lunar 3.300 de lei net, iar presedintele acestei structuri, ales din randul consilierilor judeteni, primeste o indemnizatie dubla.Practic, bugetul judetului este vaduvit anual de 600.000 de lei, o suma mare, cu care se pot face multe lucruri.Sumele au fost stabilite cand la conducerea Consiliului Judetean Vrancea se afla baronul Marian Oprisan , stimulentul fiind creat pentru a-si recompensa apropiatii politici din acea vreme.. Astfel, la Teleorman, Prahova, Braila, Iasi, Vaslui, Sibiu un membru ATOP primeste lunar intre 400 si 500 de lei. In judetul Buzau, indemnizatia este de 813 lei/luna, in judetele Brasov, Arad, Timis, Giurgiu, Bihor, Dolj-1.095 de lei/luna, iar la Constanta, Bacau, Harghita, Caras Severin indemnizatia este de 2.164 de lei.Plecand de la aceasta realitate, un grup de consilieri judeteni USR -PLUS din Vrancea a initiat un proiect de hotarare, privind diminuarea substantiala a acestor indemnizatii.Hotararea a fost aprobata in sedinta de luni, 31 mai 2021, a Consiliului Judetean Vrancea si prevede ca un membru al ATOP nu poate incasa mai mult de 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, fara sa depaseasca insa 10% din venitul incasat de seful administratiei judetene, care se ridica in jurul valorii de 10.000 de lei net.Ceea ce inseamna ca un membru al institutiei in cauza poate incasa aproximativ 500 de lei net pentru o sedinta, dar nu mai mult de 1.000 de lei net, indiferent la cate sedinte participa."Acest proiect raspunde unor solicitari ale societatii civile si prin el se realizeaza o economie la bugetul judetului Vrancea de 390.000 de lei pe an", a precizat initiatorul proiectului, consilierul judetean USR-PLUS Mihaita Lepadatu.