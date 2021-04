Politistii implicati in cazul barbatului mort la Pitesti au iesit din spatele gratiilor. Un jandarm a fost arestat

Procurorii cerusera ca cei doi sa ramana in continuare in detentie, pentru ca ar putea fi periculosi, si in prima instanta au avut castig de cauza, conform Digi 24 De ancheta in acest caz se ocupa procurorii de la Parchetul Militar Bucuresti, pentru ca pe langa cei doi politisti si alti doi jandarmi sunt suspectati ca l-ar fi lovit pe barbatul de 63 de ani, unul dintre ei fiind arestat preventiv joi.Un barbat a decedat vineri, 16 aprilie, in timp ce era evacuat cu forta de politisti de pe o terasa din municipiul Pitesti, unde avusese loc un incendiu Barbatul, aflat in stare avansata de ebrietate, a fost pus cu brutalitate la pamant si in scurt timp a facut stop cardiorespirator. Medicii legisti au ajuns la concluzia ca moartea victimei fost una violenta , survenita in urma unui politraumatism, iar cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica.Incidentul a fost comparat cu episodul uciderii afro-americanului George Floyd tot de catre agenti de politie, in mai anul trecut.Tribunalul Arges a decis arestarea preventiva a celor doi politisti, cercetati pentru lovituri cauzatoare de moarte si purtare abuziva.Avocatii celor doi au contestat concluziile legistilor, iar Curtea de Apel a decis, joi, ca politistii sa fie plasati in arest la domiciliu.