Liderul clanului interlop Duduianu, executat intr-o rafuiala din Sectorul 6 al Capitalei

Potrivit primelor informatii, scandalul a izbucnit in jurul orei 3.00, cant politistii au fost alertati cu privire la un conflict care a avut loc intre mai multe persoane din Sectorul 6. Ajunsi la fata locului, politistii Sectiei 20 au identificat mai multe persoane implicate in scandal . Doua persoane au fost transportate la spital. In cursul noptii, una dintre victime , despre care surse din Politie sustin ca este Emi Pian (39 de ani), a murit, la spital.Citeste si:Ancheta este continuata de Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.