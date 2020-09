Nicusor Dan, dupa intalnirea cu administratorul special al ELCEN: "Sistemul de termoficare din Bucuresti e intr-o situatie foarte dificila"

"M-am intalnit azi (marti - n.r.) cu Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialistii sistemului de termoficare al Capitalei. Am vrut sa vad concret cum s-a lucrat in ultimii ani de zile in domeniul termoficarii si m-am convins din nou ca sistemul de termoficare din Bucuresti e intr-o situatie foarte dificila", a scris Nicusor Dan marti pe Facebook Primarul ales al Capitalei a mai spus ca este important "sa punem impreuna, cat mai repede, cele mai bune idei si solutii pentru rezolvarea problemelor de sistem, dar si a urgentelor privind apa calda si caldura. E un proces greu si nu trebuie sa pierdem timpul, ci sa venim cu solutii".Nicusor Dan a declarat, intrebat luni la postul B1 Tv, despre situatia apei calde si a caldurii in sezonul rece, ca mandatul sau ca primar general va incepe undeva pe 10 octombrie si iarna va incepe pe 15 noiembrie, deci timpul este prea scurt pentru a schimba conducte, insa ii asigura pe Bucuresteni ca vor fi asiguratte stocurile pentru avarii.