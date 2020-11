Sondaj: 32,6% dintre romani nu au gasit anul acesta un medicament de care aveau nevoie

Volumul esantionului a fost de 1.000 de persoane, iar eroarea maxima admisa a datelor este de +/- 3%. Metoda folosita a fost cea a chestionarului aplicat telefonic. Studiul a fost realizat in perioada 25 septembrie - 16 octombrie.Mai mult de jumatate dintre respondenti (57,9%) au sustinut ca nu s-a intamplat, pe parcursul ultimului ultimul an, ca ei sau cineva din familie sa caute un medicament si sa nu il gaseasca in tara, iar 7,1% au afirmat ca s-au confruntat cu o astfel de problema, insa doar in perioada starii de urgenta din primavara.Potrivit cercetarii, 42,8% dintre cei chestionati au spus ca este important ca romanii sa aiba acces la medicamente inovatoare, la fel ca toti ceilalti cetateni europeni, in opinia a 40,06% acest lucru este foarte important, in timp ce 9,3% cred ca deocamdata este mai important sa existe medicamente ieftine pentru intreaga populatie. 61,5% dintre cei chestionati cred ca romanii nu beneficiaza de medicamente noi in aceeasi masura ca alti europeni.Caracteristicile cele mai apreciate ale unui medicament sunt urmatoarele: sa actioneze rapid (73%), sa fie usor de administrat (66,2%), sa nu aiba efecte adverse semnificative (61,9%), sa se gaseasca usor in farmacii (34,9%), sa fie compensat de sistemul de asigurari de sanatate (24,4%), sa fie ieftin (23,9%), sa se vanda fara reteta (9,4%).87,5% dintre subiectii sondajului au precizat ca respecta dozele si modul de administrare prescrise de medic pentru medicamente.Totodata, 52,6% au fost de parere ca oferirea de consultatii medicale la telefon sau online ar trebui pastrata in sistemul medical romanesc si dupa incheierea pandemiei de COVID-19, in timp ce 41,8% nu au sustinut o astfel de idee.In cazul in care observa o problema de sanatate, 54,1% dintre respondenti au declarat ca merg, in primul rand, la medicul de familie; 21,1% se informeaza despre ce poate fi vorba si cumpara medicamente potrivite; 14,7% le cer farmacistilor sa le recomande ceva pentru problema respectiva; 7,6% merg, in primul rand, la o policlinica sau la camera de garda a unui spital.Atunci cand vor sa se informeze despre un medicament sau o boala, 50,8% dintre cei chestionati au spus ca apeleaza la medicul de familie sau medicul specialist, 23,7% se informeaza de pe internet si retelele de socializare, 16% de la farmacie, iar 7,8% de la rude sau prieteni.Intr-o comparatie a spitalelor private cu cele de stat, subiectii sondajului au optat pentru unitatile particulare din perspectiva urmatoarelor criterii: capacitatea de a rezolva cazuri grave (47% au indicat mai degraba spitalul privat, iar 29,6% spitalul de stat); comunicarea cu persoana bolnava (58% in favoarea spitalelor private); conditii de tratament (65% in favoarea spitalelor private).Intrebati care sunt aspectele pe care le considera importante, in afara tratamentului propriu-zis, 56% au indicat accesul la aparatura si medicamente foarte moderne; 50,4% amabilitatea personalului medical; 45,5% conditiile de primire, internare, curatenie; 42,9% gratuitatea sau compensarea serviciilor medicale de la bugetul de stat; 40,4% - faptul de a nu fi pusi in situatia de a da mita.Mai mult de doua treimi dintre respondenti (67,7%) au afirmat ca nu au nicio problema din punct de vedere al sanatatii; 16,6% au spus ca sunt sub tratament pentru una sau mai multe afectiuni, dar situatia este sub control, iar 14,5% au precizat ca au mici probleme de sanatate, dar nu au fost inca la medic.Peste jumatate din subiectii sondajului (53,2%) au declarat ca in ultimii cinci ani si-au facut analizele medicale in fiecare an sau chiar mai des, 24,5% le-au facut de cateva ori, iar 11,2% nu le-au facut deloc.Dintre respondenti, 95% au precizat ca nu consuma niciodata substante interzise, 56,9% au spus ca nu fumeaza niciodata, iar 43,9% ca nu consuma deloc alcool . Totodata, 37,6% au sustinut ca nu consuma alimente considerate, in general, nesanatoase. 15,3% au spus ca fumeaza des, iar 9,9% foarte des. In total, 4,6% consuma alcool des sau foarte des, iar 15,7% consuma des sau foarte des produse alimentare considerate nesanatoase.Citeste si: Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly, pentru tratarea cazurilor usoare de COVID, a fost autorizat de urgenta in SUA