Patron de restaurant: "Oamenii sunt inca reticenti in privinta servirii meselor in oras"

Lipsa unei perspective clare vizavi de reluarea activitatii face ca multe business-uri sa se reinventeze, sa mizeze pe noi linii operationale, astfel incat sa-si asigure supravietuirea.Mentinerea restrictiilor la nivel de restaurante a determinat o abordare noua pentru VacaMuuu, restaurant cu traditie pe zona de steakhouse. In prezent, restaurantul din Floreasca functioneaza la o capacitate de 35% din numarul total de mese."Conceptul nostru de business de bacanie-macelarie & Steakhouse ne-a ajutat sa trecem relativ bine peste perioada de stare de urgenta. Redeschiderea teraselor nu a adus insa un numar de clienti suficient de mare incat sa compenseze scaderile evidente. In ciuda masurilor de siguranta luate, oamenii sunt inca reticenti in privinta servirii meselor in oras, iar restrictiile oricum fac ca mesele care inainte erau ocupate de 6-8 persoane sa fie acum disponibile pentru 2-4 persoane. De asemenea, exista o scadere de peste 90% in numarul de turisti , astfel incat amprenta pusa de actualul context continua sa fie destul de mare", sustine Gabriel Grigore, director general VacaMuuu.Prin urmare, una dintre masurile luate de antreprenor este extinderea meniului, spre o zona neabordata in cei 8 ani de existenta ai restaurantului, catre zona de mic dejun si brunch. Astfel se vizeaza o categorie noua de clienti, iar masura vizeaza o crestere de 20% in incasarile zilnice.VacaMuuu a fost deschis in anul 2012. In 2019, cifra de afaceri a restaurantului a fost de9,7 miloane de lei. Pentru acest an, cifra de afaceri estimata este de 7,6 milioane de lei.Si alti antreprenori pariaza pe extinderea meniului si adaptarea la noile obiceiuri de consum ale angajatilor, schimband directia investitiilor vizate pentru acest an. "Nu am mai investit in terasa ca in alti ani, ci mai degraba in echipa. Am adus bucatari noi, am elaborat meniuri cu preparate adaptate zonei de consum actuale, adaptate inclusiv zonei de delivery", a declarat Mitus Bitineanu, administratorul Dream by Sole D'Italia, Moon Brasserie si Sole D'Italia. De asemenea, acesta a investit intr-un sistem propriu de delivery si a mizat pe achizita de masini.2020 trebuia sa aduca grupului City Grill depasirea pragului de 200 de milioane de lei cifra de afaceri, cu 10% peste 2019, dar si intrarea pe piata hoteliera, doua restaurante noi si mai multe lucrari de reamenajare, la restaurantele detinute de grup. In loc de acestea, pandemia a inchis restaurantele, mentine terasele la o capacitate redusa, operatiunile sunt practic la cota de avarie, asa ca se impun noi abordari in business.Astfel, potrivit CEO-ului grupului, Dragos Petrescu, City Grill a investit intr-o linie de delivery, la portie sau family pack, iar pe de alta parte se incearca livrarea de produse ready to cook si ready to eat in lanturile mari de retail de pe piata.Inainte de perioada restrictiilor, in restaurantele grupului erau serviti zilnic 15.000 de clienti, cu ajutorul a peste 1400 de angajati, parte dintre acestia din spatiul extra-comunitar. Potrivit lui Petrescu, pentru a mentine echipa, s-a accesat somajul tehnic si se vor accesa orice ajutoare puse la dispozitie de Executiv. Dupa ridicarea restrictiilor din starea de urgenta si odata cu redeschiderea teraselor, jumatate dintre angajati au revenit la munca, asigurand functionarea teraselor. Chiar si asa, potrivit lui Petrescu, functionarea este la capacitate redusa, aproximativ 30% din capacitatea totala.