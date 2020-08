Prima tragedie in timpul protestelor din Belarus. Un barbat a murit dupa ce un dispozitiv exploziv i-a detonat in mana

"Unul dintre protestatari a incercat sa arunce un dispozitiv exploziv catre oamenii legii, dar acesta a detonat in mainile sale", a declarat o purtatoare de cuvant pe Telegram, o aplicatie mobila de mesagerie, transmite Euronews. Noaptea trecuta, in capitala Minsk si in alte 19 orase au fost proteste de strada, dupa ce Comisia Electorala a anuntat ca Aleksandr Lukasenko a castigat - pentru a sasea oara - alegerile prezidentiale, cu peste 80% din voturi.Fortele de ordine au dispersat gaz lacrimogen si gloante de cauciuc catre protestatari, relateaza AFP, conform sursei citate.Miscarea de strada a devenit repede foarte violenta . Mai videoclipuri surprind momente in care agenti OMON, Unitatea de Politie pentru Situatii Speciale a Rusiei, pun protestatarii la pamant si ii lovesc cu armele din dotare.O femeie a fost agresata puternic cu picioarele in cap de unul dintre agenti.