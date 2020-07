Sindicalist STB, despre normele de amenzi zilnice pe care trebuie se le emita controlorii: "Au un cod al lor, aparte, de a da amenzi la victime sigure"

Sindicalistul, care a fost timp de 25 de ani sofer de autobuz, a declarat pentru RFI ca exista o norma, conoscuta doar la nivel intern, potrivit careia controlorii trebuie sa emita obligatoriu minim sase amenzi pe zi, indiferent daca pasagerii merita sau nu sa fie sanctionati."Normele astea, pe care ei nu le recunosc, inseamna sase sau zece amenzi pe zi, depinde cum sunt impuse. Repet. Ei nu recunosc acest lucru. Dar exista. Au un cod al lor, aparte, de a da amenzi la victime sigure, sa isi ia amenda chiar daca e calator pe bune. Ei trebuie sa isi completeze norma si prin amenzi ilegale.Adica, ai urcat in autobuz, ai validat calatoria si iti gaseste ceva sa te amendeze chiar sunteti in regula. Dumneavoastra cand primiti o amenda ilegala trebuie sa o contestati in instanta . Va arde pentru 50 de lei sau 500 de lei cat e amenda sa va plimbati prin instanta? Nu va mai arde.", explica Valer Ciobanescu pentru sursa citata.Sindicalistul sustine ca prezentarea cartii de identitate controlorului este ilegala. Doar politistii ar fi indreptatiti sa aibe acces la datele cu caracter personal."Am mai vazut ca au facut actiuni cu jandarmi , cu politia locala. Dintr-astea trebuie facute mai mereu, nu o data pe luna si nu numai pe linii mai rare. Sa se duca pe linii foarte aglomerate unde nu se valideaza calatoriile. Una la mana, aceste actiuni nu sunt bine organizate..", spune Valer Ciobanescu.