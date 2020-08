Sindicatul Europol, dupa comunicatul IGPR: Accentul pe "lipsa de profesionisti" si pe cele "5 ore" in care a rezolvat problema Vasilescu arata ca e dispus sa calce pe cadavre sa-si pastreze postul

"Pai daca situatia era atat de grava, cum a prezentat-o IGPR-ul (...) atunci cum de a fost lasat Vasilescu sa-si ia concediu de odihna exact cand atmosfera era in fierbere?! Ca daca era atat de eficient, ar fi trebuit sa apara la poarta Duduienilor a doua zi dupa crima si era rezolvata din fasa problema", spun reprezentantii sindicatului.Potrivit reprezentantilor Europol, faptul ca "se pune accent pe lipsa de profesionisti si pe cele 5 ore in care a rezolvat problema Vasilescu ne demonstreaza inca o data ca este dispus sa calce pe cadavre pentru a-si pastra postul"."Toti politistii sunt prosti si incompetenti profesional, ne-o spune chiar seful Politiei Romane, unicul "profesionist", printr-un comunicat pe care echipa sa i l-a daruit in semn de ofranda. Da, ne referim la comunicatul de presa al Politiei Romane, in care se vorbeste despre Liviu Vasilescu, la persoana a doua. Cum ar fi, si-a dat girul pentru ca materialul aprobat de el in care se vorbeste despre el sa fie transmis presei. Daca acest material venea de la nivelul MAI si era laudat seful IGPR, era una, dar sa te lauzi singur si sa sacrifici imaginea, si pana la urma autoritatea Politiei Romane, este de-a dreptul ridicol si neprofesionist", afirma reprezentantii SIndicatului Europol, intr-un comunicat de presa intitulat "Calomniem politistii pentru a-l salva pe seful Politiei Romane".Eisustin ca acel comunicat reprezinta o recunoastere a faptului ca acea conferinta de presa de joi, din fata sediului IGPR, "a fost lamentabila, rusinoasa si a insultat inteligenta fiecarui cetatean al acestei tari, pentru simplul fapt ca nu s-au oferit raspunsuri si justificari digerabile".Potrivit Sindicatului Europol, comunicatul reprezinta si "o alta tentativa de distragere a atentiei de la consecintele acelei intalniri si nu face decat sa agraveze criza de imagine in care se afla Politia Romana".Reprezentantii sindicatului fac mai multe observatii legate de acest comunicat:"Ni se spune ca actiunea sefului Politiei Romane a fost una legala si ca este justificata nu de vorbe ci de manualul de tactica politieneasca si de legislatia privind culegerea informatiilor. NU EXISTA ASA CEVA! Dispozitia I.G.P.R. nr.643/05.12.2005 privind aprobarea Manualului de bune practici de interventie pentru politistul de ordine publica (cunoscut si sub numele de Manual de Tactica Politieneasca) sau Ordinul MAI S120/2011 privind organizarea si desfasurarea activitatii informative de catre Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si Oficiul Roman pentru Imigrari si Dispozitia IGPR S53/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Politiei Romane OMAI S/120/16.06.2011 nu prevad astfel de situatii. Mai mult, sa nu plecam dupa fenta, aici nu a fost vorba despre culegere de informatii, ci despre o "rugaminte" de respectare a legii pe care Vasilescu a facut-o reprezentantului Duduienilor", spun reprezentantii Europol.Ei adauga ca sefii Politiei "se scuza ca au ramas impasibili la faptul ca priveghiul a fost organizat acasa in familie cu sute de persoane si spun ca << potrivit legii nu Politia Romana aplica masuri de sanctionare pe acest domeniu >> "."Asa este, dar asta nu l-a oprit pe chestorul Vasilescu sa il sune pe preot si sa stabileasca programul si ora inmormantarii. Din cate stim noi, Politia Romana nu se ocupa nici de consiliere in organizarea inmormantarilor si nici de intermedierea relatiei credincios - preot. Sau sa intelegem ca pericolul de infectare era doar in ultima zi la inmormantare , cele 5 zile la priveghi nu au contat?", arata sursa citata.Sindicatul Europol sustine ca se face o "comparatie partinitoare" cu privire la alte cazuri, "cum ar fi nunta unei rude a Simonei Halep si faptul ca in ambele cazuri s-au aplicat contraventii"."Asa este, insa ce nu se spune este ca la aceasta nunta s-a intervenit in asa fel incat la eveniment sa ramana 50 de persoane. Acelasi lucru s-a intamplat si in alte cazuri de interventie cum a fost la Buzau sau alte locuri din tara, unde dupa interventia politistilor au ramas sub 50 de persoane in sala", afirma sindicalistii.Ei se refera si la "scuza" ca din sistem au plecat foarte multi profesionisti."Se vorbeste ca si scuza despre faptul ca au plecat din sistem foarte multi profesionisti, a celor care cunosc in mod << sofisticat >> munca de teren, care impuneau << respect si teama >> in randul infractorilor. Pai acestea sunt povesti de adormit copii si care nu au nicio legatura cu realitatea. Cei care au plecat din sistem au facut-o exact pentru << prostitutia profesionala >> la care au fost supusi. Astazi avem multi tineri care nu sunt indrumati, instruiti, coordonati si nu mai au de la cine sa invete. Institutia a abandonat de peste 15 ani obligatia legala si permanenta de a-si perfectiona politistii pentru ca tot sefii au dorit sa aiba politisti care sa poata fi folositi pe post de << moasa comunala >>, indiferent de specializare si de studii. Azi la logistica, maine la judiciar si peste 5 ani la rutiera", spun reprezentantii Europol.Acestia comenteaza si informatia conform careia chestorul Liviu Vasilescu a fost chemat din concediu pentru a rezolva situatia."Ni se spune ca dl Vasilescu a fost << chemat >> din concediu de odihna si a rezolvat problema organizarii inmormantarii in 5 ore. Am aflat din interviului cu dumnealui ca a vorbit inclusiv cu preotul. Ce sa mai, servicii complete. Cum sa iti denigrezi propriii subalterni in halul acesta (adjuncti de IGPR, sefi de Directii, adjuncti ai sefilor de Directii, conducerea Politiei Capitalei, seful Politiei Sectorului 5, adjunctii acestuia, conducerea Sectiei 19 Politie si toti ceilalti profesionisti din sistem) afirmand subliminal ca ceea ce altii nu au fost in stare, el a rezolvat in 5 ore prin intalnirea cu un interlop din clanul Duduienilor.Este strigator la cer pentru seful Politiei Romane, din pozitia sa, sa puna o asemenea eticheta tuturor politistilor. Chiar si aberatiile de << tactici politienesti >> pe care le invoca in niciun caz nu aduce politistul intr-o asemenea situatie de umilinta. Se tot vorbeste despre "experienta" lui Vasilescu si necesitatea acestei intalniri. Pai crede cineva ca fostii sefi ai Politiei Romane ar fi facut vreodata asa ceva? S-ar fi coborat la nivelul acesta de a legitima un grup infractional sau rangul unui clan printr-o asemenea intalnire? Va spunem noi ca NU. Pentru ca in trecut, dupa cum se spune in comunicat, << respectul si teama >> in randul infractorilor nu se realiza prin asemenea intalniri si rugaminti de a respecta legea. Termenii unei astfel de intalniri ii stabilea si impunea seful de politie iar discutiile nu se purtau in strada".Sindicalistii din Politie afirma ca lipsa de comunicare dupa ce s-a aflat de aceasta intalnire, justificata de "pretinse investigatii ", nu are nicio legatura cu informarea corecta a opiniei publice."Este adevarat ca si inainte de uciderea liderului Duduienilor au fost dosare in lucru in privinta lor, exista si in prezent si vor mai exista si pe viitor. Insa tentativa de a invoca aceste investigatii ca pretext pentru faptul ca s-a ascuns mass mediei intalnirea cu un reprezentant al Duduienilor, in care s-a discutat exclusiv modul de desfasurare a inmormantarii, este un alt subterfugiu penibil. Mai mult, sa nu uitam ca IGPR-ul a folosit inclusiv liderii de sindicat pensionari pentru a incerca sa infirme initial ca a existat aceasta intalnire, dupa care au incercat sa spuna ca imaginile sunt neclare si ca nu ar fi vorba despre Vasilescu", spun ei.Reprezentantii Europol considera ca, daca intalnirea era adusa la cunostinta publicului in imediat urmatoarele zile, astazi nu vorbeam despre aceasta criza grava de imagine."Este adevarat ca poate functiona in acest caz dictonul << scopul scuza mijloacele >> insa contextul, circumstantele si modul dezastruos in care a fost gestionata comunicarea, chiar si prin aceasta ultima tentativa de a-l albi pe seful Politiei Romane, au dus la un rezultat pentru care cineva trebuie sa raspunda. In acest context, chestorul Vasilescu nu mai este nici macar un << tap ispasitor >>, pentru ca vina pentru acest rezultat este produsul actiunilor si al inactiunilor directe ale dumnealui si ale oamenilor pe care i-a ales sa il consilieze.Pe aceasta cale, facem un apel la cetateni si le spunem ca aceasta situatie nu reprezinta normalitatea intr-un stat de drept, ca nu trebuie ca politistii din strada sa deconteze greselile sefului Politiei Romane si contrar celor afirmate in comunicatul de presa al IGPR, colegii nostri sunt profesionisti si isi indeplinesc cu devotament si daruire profesia de politist", incheie sindicalistii de la Europol.Politia Romana a transmis, sambata, raspunsuri la mai multe intrebari aparute dupa ce seful IGPR, chestorul Liviu Vasilescu, s-a intalnit cu reprezentantii clanului Duduianu, afirmand ca s-a procedat legal, corect, conform tuturor normelor in vigoare, care nu sunt aplicate in cazuri de criza doar in tara noastra, ci si pe plan international.Reprezentantii Politiei au spus ca evenimentul respectiv a scos in evidenta un "aspect deficitar" al organizarii institutiei, invocand plecarea din Politie a unui numar mare de profesionisti, "oameni care impuneau respect si teama in randul infractorilor"."In consecinta, am ajuns azi sa discutam de ce seful Politiei Romane a coborat in strada sa rezolve problema, tocmai pentru ca in acel moment a fost singura solutie operativa eficienta, pe romaneste, nu am avut alta solutie care sa garanteze succesul operatiunii. Trist, dar adevarat", a aratat Politia Romana.