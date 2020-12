Un barbat a mers pe jos 400 de kilometri dupa ce s-a certat cu sotia. Omul spune ca s-a plimbat timp de o saptamana pentru "a-si limpezi mintea"

Italianul a fost oprit la primele ore ale zilei de luni de o masina a politiei aflata in patrulare in apropiere de Fano, in centrul Italiei. Barbatul era obosit si infrigurat, a precizat pentru DPA Antonio Squanci, un oficial din cadrul fortelor de ordine italiene.Barbatul le-a spus politistilor ca a plecat din locuinta sa, aflata in provincia Como, din nordul Italiei, pe 22 noiembrie, si a luat trenul spre Milano. De acolo, a mers pe jos, incercand sa ajunga in provincia Apulia, din sudul Italiei, a precizat Antonio Squanci.Localitatea Fano, acolo unde a fost oprit de politisti, se afla la 379 de kilometri distanta de gara centrala din Milano. Potrivit Google Maps, parcurgerea pe jos a acestei distante implica o durata de 79 de ore, fara opriri.Politistii l-au dus pe barbat la un hotel, dupa care i-au telefonat sotiei acestuia, care a venit sa-l duca inapoi acasa pe protagonistul acestui incident insolit. Antonio Squanci a infirmat informatiile aparute in presa potrivit carora barbatul ar fi fost totodata amendat pentru incalcarea unei restrictii nationale de circulatie impuse din cauza pandemiei de coronavirus , valabila de la ora 22:00 pana la ora 05:00."Analizam situatia, dar momentan, nu a fost emisa nicio amenda ", a mai spus acesta.