Giurgiu: Munitie neexplodata, descoperita in cinci localitati din judet in ultima luna

Ultima interventie a pirotehnistilor din Giurgiu de ridicare a munitiei neexplodate a avut loc marti, in localitatea Hodivoaia, unde un cetatean care discuia o miriste a observat, luni seara, un proiectil."Pirotehnistii au constatat ca era vorba despre un proiectil exploziv de calibrul 100 mm, insa, din cauza faptului ca pe timp de noapte munitia neexplodata nu poate fi ridicata, a fost solicitat sprijinul Jandarmeriei pentru asigurarea si protectia zonei, pana in aceasta dimineata", se precizeaza in comunicat.Inainte de a ridica proiectilul, echipajul ISU a cercetat terenul pe o suprafata de aproximativ un hectar, cu un detector de metale.In ultima luna, pirotehnistii din cadrul ISU Giurgiu au mai ridicat 14 cartuse de infanterie calibrul 7,62 mm, cinci tuburi de cartuse de infanterie calibrul 7,62 mm, un proiectil exploziv calibrul 75 mm, un proiectil exploziv calibrul 76 mm si un proiectil exploziv calibrul 120 mm.ISU Giurgiu avertizeaza ca lucrarile agricole din camp pot scoate la suprafata obiecte periculoase.