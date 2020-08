VIDEO Cum s-au produs deflagratiile din Beirut. Explicatia clara a fizicianului Cristian Presura: "Nitratul a adunat umezeala din aer, ceea ce l-a facut un explozibil si mai eficient"

Explozia a afectat mare parte din cladirile orasului, s-au inregistrat peste 137 de morti si 5.000 de raniti Cristian Presura a explicat in cele 6 minute de inregistrare video ce s-a intamplat acolo. "Nitratul de amoniu este un ingrasamant folosit in agricultura. Permite agricultura intensiva. Se obtine pe cale artificiala, Problemele apar cand el este incalzit brusc, atunci el poate exploda", isi incepe fizicianul prezentarea.Presura a declarat ca exlozia din Liban este echivalenta cu explozia a 300 de tone de trinitrotoluen. "Nu este de mirare ca aceasta explozie a distrus cladirile din jur. Inaintea exploziei mari au fost explozii mai mici ca niste focuri de artificii. Au fost puse intentionat? Au fost ele un accident ? Nu pot sa spun, nu am vazut nimic la stiri legat de acest aspect, dar ceea ce este clar este ca aceste explozii mai mici au initiat explozia mai mare. Cum? Prin caldura degajata, prin aceasta caldura, o parte din nitrat s-a incalzit si apoi a provocat explozia intregii cantitati".Fizicianul a mai spus ca autoritiatile au fost avertizate de acum sapte luni ca nitratul stocat in port poate arunca orasul in aer. "Motivul a fost ca stand atat de mult timp a adunat umezeala din aer si s-ar fi intarit ceea ce l-a facut un explozibil si mai eficient. A eliberat gaze de reactie care s-au incalizt brusc. Expansiunea brusca a gaselor a rupt peretii recipientul in care era stocat, peretii cladirilor, a creat aceea ciuperca uriasa care a crescut acoperind orasul.(...) Norul portocaliu este datorat bioxidului de azot, imprastiat repede de vant".Fizicianul Cristian Presura apreciaza faptul ca, desi suntem o societate tehnologica, iar tehnologia ne face viata mai usoara, "tehnologia poate fi periculoasa daca nu stim cum sa o folosim".