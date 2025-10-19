1.000 de oameni ies in strada la Baia Mare, pentru a-l sustine pe Cristian Anghel (Video)

Duminica, 21 Martie 2010, ora 12:10
1.000 de oameni ies in strada la Baia Mare, pentru a-l sustine pe Cristian Anghel (Video)
Foto: Arhiva

Dupa modelul Antonie Solomon, o mie de oameni vor iesi duminica in strada la Baia Mare pentru a-l sustine pe Cristian Anghel, care a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare si s-a predat politistilor miercuri noapte.

"Nu putem sa stam chiar asa, linistiti, la locurile noastre de munca, ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic", spun oamenii, ce afirma ca primarul a fost mereu corect cu toti angajatii, relateaza Realitatea TV.

Oamenii au anuntat ca vor picheta Palatul de Justitie si au chemat la protest pe toti locuitorii orasului care cred ca decizia justitiei este gresita.

Primarul din Baia Mare, condamnat la inchisoare pentru abuz in serviciu

Cristian Anghel a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare. El a fost gasit vinovat pentru supraevaluarea cu 400 de mii de euro a unei cladiri cumparate de primarie.

#protest sustinere Baia Mare, #Anghel primar arestat, #primar Baia Mare arestat , #frauda
