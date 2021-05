O familie din Iasi a ramas fara casa chiar in noaptea de Paste. Au adormit inconjurati de flacari, cu copilul in brate FOTO

Familia Lazarescu a ramas fara acoperis deasupra capului in prima zi de Paste. Un moment de neatentie a dus la producerea unui grav incendiu . Agoniseala de o viata s-a evaporat in doar 20 de minute sub privirile neputincioase ale sotilor Mihai si Adriana Lazarescu. Mihai Lazarescu are 35 de ani, iar Adriana Lazarescu are 32 de ani si impreuna au un baietel de 5 ani, scrie BZI "Am venit pe la 03:30 de la slujba de Inviere, am lasat lumanarea sa arda si ne-am pus la somn. Duminica dimineata, pe la 06:30, se auzeau niste zgomote care m-au trezit, iar cand am mers in camera alaturata si am deschis usa, era un fum gros si era ars tot.Toata munca noastra s-a spulberat in cateva minute. M-am speriat, am tipat, am luat copilul si am iesit repede afara. Nu a mai durat 20 de minute ca deja totul era scrum. Casa a fost distrusa in proportie de 95 la suta si nu am mai putut recupera nimic. Am muncit 9 ani in strainatate, unde am lucrat in agricultura, iar sotul, in constructii.In urma cu trei ani ne-am hotarat sa ne intoarcem de tot acasa. Ne-am dorit o casa a noastra. Am inceput construirea casei de cand eram plecati si usor, usor am mai facut cate ceva. Acoperisul era abia renovat. Am facut un imprumut de 30.000 de lei pentru acoperis. Mai aveam de finalizat o camera, materialele erau cumparate, dar si acestea au ars.Nu mai avem nimic, pana si peretii se darama, atat de tare a ars. Noi lucram in Podul Iloaiei la Fermador. Ii multumim lui Dumnezeu ca noi suntem sanatosi si multumim tuturor oamenilor care ne-au ajutat", a povestit in lacrimi Adriana Lazarescu, proprietara casei.Intreaga comunitate a venit in sprijinul sotilor Lazarescu. In prezent, sotii Mihai si Adriana Lazarescu, impreuna cu fiul lor, locuiesc la mama lui Mihai, intr-un sat alaturat. Ei vor trebui sa reia totul de la zero.