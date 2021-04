Samsar de miei, condamnat la inchisoare cu executare dupa o "teapa" de peste 130.000 de lei data unor ciobani naivi

Cum i-a "tradus" samsarul pe ciobani

Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria Braila in 16 aprilie si poate fi atacata cu apel. Potrivit rechizitoriului, totul a inceput in iunie 2016, cand samsarul de animale si un prieten al sau au mers la doi ciobani din Insuratei, prezentandu-se ca reprezentanti ai unei firme care achizitioneaza animale. Dupa ce au incheiat actele in fals, samsarii au incarcat mieii, urmand sa le achite celor doi crescatori de oi 138.000 de lei. Pentru ca nu si-au primit banii, ciobanii au depus plangere penala.Ancheta avea sa scoata la iveala ca samsarul de miei din Babadag, care avea un PFA prin care cumpara animale, a dat un anunt prin care arata ca este interesat sa cumpere miei din toata tara la un pret de 9 lei/kg. In conditiile in care pretul pe piata era de 6,5 - 7 lei. Strategia samsarului a dat roade, fiind contactat la scurt timp de un cioban care a spus ca are 400 de miei de vanzare.In seara zilei de 31 mai 2018, samsarul a mers in Insuratei pentru a discuta detaliile tranzactiei, urmand sa revina a doua zi pentru preluarea efectiva a animalelor. In urmatoarea zi, cand a ajuns la Insuratei impreuna cu cel care trebuia sa transporte mieii, samsarul l-a instruit pe transportator cu privire la modalitatea in care trebuie sa procedeze. Astfel, cei doi s-au prezentat ca reprezentanti ai unei firme din judetul Constanta.Dupa ce a incarcat de la unul dintre ciobani 440 de miei, pentru ca in camion mai era loc, samsarul a mai incarcat de la un alt crescator 227 de miei. Astfel, au fost intocmite actele potrivit carora firma de achizitionare a animalelor trebuie sa le achite ciobanilor 138.000 de lei.Samsarul a promis ca le va livra crescatorilor mieii, dar acest lucru nu s-a mai intamplat. Dandu-si seama ca au fost inselati, ciobanii au depus plangere penala, iar samsarul a fost trimis in judecata pentru inselaciune si fals in inscrisuri oficiale. La proces , complicele a recunoscut escrocheria, spunand ca l-a ajutat pe samsar pentru suma de 1.500 de lei. Barbatul a declarat ca samsarul i-a propus sa faca si alte afaceri similare, dar a refuzat.Astfel, in urma procesului judecat la Judecatoria Braila, samsarul a fost condamnat la patru ani si sase luni de inchisoare."Din datele si informatiile existente in cadrul prezentului dosar, rezulta ca inculpatul nu este la prima actiune de acest fel. Astfel in fisa de cazier judiciar sunt mentionate alte doua dosare penale in care s-a pus in miscare actiunea penala, tot pentru infractiuni de inselaciune. De altfel, martorul J.J.J. a declarat ca a mai fost contactat de politisti din diverse orase ale tarii, in legatura cu fapte similare, tot folosindu-se de aceeasi societate comerciala.Deasemenea, instanta va avea in vedere faptul ca inculpatul s-a sustras de la judecata, iar pe parcursul urmaririi penale a avut o atitudine nesincera, incercand sa arunce intreaga responsabilitate a faptelor pe coinculpatul H.A.C., incercand sa acrediteze ideea nevinovatiei sale", a aratat judecatorul in sentinta, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.