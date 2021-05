Perchezitii la sediul Primariei municipiului Bistrita. Ce au cautat anchetatorii si ce functionari au fost vizati

Dosarul inregistrat la Parchet vizeaza infractiuni de abuz in serviciu, fals intelectual, fals in inscrisuri oficiale si constituirea unui grup infractional organizat.Potrivit procurorului-sef Adrian Briciu, unele perchezitii continua in cursul dupa-amiezii de marti, iar ulterior vor fi conduse la audieri persoane care pot oferi lamuriri in spetele vizate.Reprezentantul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud a mentionat ca, la aceasta data, nicio persoana nu are calitatea de suspect.Cele sapte mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in aplicare de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita-Nasaud, cu sprijinul luptatorilor din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale Bistrita-Nasaud si Cluj.Intr-un comunicat de presa, Primaria Bistrita confirma faptul ca institutia este verificata intr-un dosar de infractiuni economice. Ioan Turc precizeaza insa ca faptele au fost comise inainte sa isi preia mandatul:"Chiar daca faptele investigate preced momentul preluarii mandatului, echipa noii administratii isi exprima disponibilitatea de a coopera cu organele de ancheta pentru elucidarea oricaror aspecte care ar putea conduce la aplicarea fara echivoc a legii", precizeaza primarul Ioan Turc.Edilul a mai transmis ca "nu voi mai spune nimic despre aceasta actiune, pana cand nu avem rezultatele".Oamenii legii au inceput perchezitiile la prima ora a diminetii, cu locuintele mai multor angajati de la Urbanism. De asemenea, au fost luate la puricat si casele Monicai Pop (arhitect sef) si a secretarului general Floare Gaftone.Perchezitiile au inceput la 6.00 dimineata, cu locuintele mai multor angajati din Primaria Bistrita. Din informatiile Bistriteanul.ro au fost pechezitionate casele arhitectului sef al Primariei Bistrita, Monica Pop, dar si a secretarului general Floare Gaftone.De asemenea, a mai avut loc o perchezitie la Monica Szuci, consilier la Urbanism si la Sabina Malaicu, consilier in acelasi departament si lider de sindicat La fel si locuinta lui Dumitru Cincea. In total, au avut loc 7 perchezitii domiciliare, potrivit publicatiei locale Bistriteanul.ro