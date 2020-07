Cazul Sorina, decizie radicala a Inaltei Curti: Sectia Speciala i-a incalcat fetei dreptul la libera circulatie

Iata decizia Inaltei Curti:

Cum au incercat sa blocheze plecarea

Inalta Curte a admis marti o plangere facuta de sotii Ramona si Gabriel Sacarin, parintii adoptivi ai Sorinei, impotriva dispozitiei procurorului privind predarea sub luare de dovada a pasaportului Sorinei Sacarin.Decizia a fost data de judecatorul Lavinia Lefterache."In conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. 5 din Codul de procedura penala, art.2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 13 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, admite plangerea formulata de petentii Sacarin Ramona Elena si Sacarin Gabriel, in calitate de reprezentanti ai minorei Sacarin Sorina impotriva dispozitiei procurorului privind predarea sub luare de dovada a pasaportului minorei Sacarin Sorina din continutul ordonantei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Revoca dispozitia privind predarea sub luare de dovada a pasaportului minorei Sacarin Sorina din continutul ordonantei nr. 2015/P/2019 din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Ia act ca pasaportul a fost restituit minorei Sacarin Sorina, prin reprezentatii legali Sacarin Ramona Elena si Sacarin Gabriel, la data de 19 iulie 2019. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva."Pasaportul micutei Sorina a fost retinut, in vara anului 2019, de de procurorul Mihaiela Iorga- Moraru de la Sectia Speciala, in cadrul anchetei care verifica modul in care s-a facut adoptia in acest caz.In vara anului 2019 s-a implicat in acest caz si actualul prim adjunct al procurorui general, Bogdan Licu , care a incercat sa blocheze iesirea din tara a micutei.Bogdan Licu a deschis in vara anului 2019 trei procese pe rolul instantelor din Romania, prin care a incercat sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie a micutei Sorina si sa blocheze iesirea acesteia din tara, fara niciun temei legal si nicio fundamentare.De altfel, judecatorii au respins, pe rand, solicitarile acestuia si au criticat dur demersurile facute in instanta