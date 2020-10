Judecatoarea Camelia Bogdan explica victoria de la CEDO: "Justitie se infaptuieste fara teama de cleptocrati"

Cele doua excluderi

Practic, CEDO a constatat ca judecatoarei Camelia Bogdan i-a fost incalcat dreptul la aparare deoarece nu avut posibilitatea sa conteste masura suspendarii din functie -aplicata automat de CSM in momentul in care a dat decizia de excludere din magistatura si pana la momentul in care Inalta Curte s-a pronuntat pe fondul cauzei. CSM a suspendat-o din functie pe Camelia Bogdan pe data de 8 februarie 2017. Pe 13 decembrie 2017, Inalta Curte a anulat sanctiunea excluderii din magistratura inlocuind-o cu mutarea disciplinara, pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu 15 ianuarie 2018. Decizia instantei a fost definitiva."La o prima lectura, decizia CEDO nu permite exercitarea unor remedii in dreptul intern, CEDO nepronuntandu-se pe aspectele retinute in situatia de fapt derivand din incalcarea de catre autoritatile romane a regimului de sanctionare a incompatibilitatilor de ordin extrajudiciar si a jurisdictiei exclusive a Agentiei Nationale de Integritate in materie.Voi analiza daca este util sa exercit alte demersuri, deoarece in plan intern la trei ani dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de aplicare a unei sanctiuni disciplinare, inceteaza orice interdictie," declara Camelia Bogdan pentru Ziare.com.Potrivit magistratului, ceea ce reprezinta un adevarat castig "este constatarea caracterului ilegal al suspendarii ce intervine automat in dreptul intern la pronuntarea unei decizii de excludere din magistratura si bineinteles dezlegarea CEDO in procedura raspunderii civile delictuale.""Ma bucur de recunoastere internationala in materia eradicarii cleptocratiei si a spalarii banilor. Cele doua excluderi mi-au adus prestigioase burse internationale pentru ca nu am abdicat niciodata de la principiile mele," mai spune Camelia Bogdan."Incurajez colegii mei magistrati sa nu abdice de la misiunea lor, de a infaptui justitie . Justitie se infaptuieste fara teama de cleptocrati," este mesajul Cameliei Bogdan.Camelia Bogdan a fost exclusa din magistratura de doua ori. Prima data, in 8 februarie 2017, in urma unei decizii a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pe motiv ca s-ar fi aflat in incompatibilitate| conflict de interese.La Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 judecatori al Curtii Supreme a admis recursul pe 13 decembrie 2017 stabilind ca judecatoarea sa fie sanctionata disciplinar prin mutarea, pe o perioada de 6 luni, de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018.Ea a fost exclusa pentru a doua oara din magistratura in aprilie 2018, pe motiv ca ar fi incalcat principiul repartizarii aleatorii a dosarelor. Recursul este pe rol la Inalta Curte.