Continua demolarea spatiilor comerciale de la metrou. A venit randul celor din statia Basarab

Amintim ca operatiunea de demolare a acestor spatii a inceput in data de 7 aprilie, atunci cand au fost indepartate chioscurile din statia Stefan cel Mare."Vom continua sa punem legea in aplicare si la celelalte statii de metrou de pe raza Sectorului 1. Comerciantii care au avut aceste spatii vor fi ajutati de primarie sa-si desfasoare activitatea in alta zona", precizeaza primarul Clotilde Armand.