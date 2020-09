Preot in varsta de 53 de ani, mort de COVID-19. Nici autoritatile, nici enoriasii nu au stiut nimic despre boala parintelui

Potrivit sursei citate, preotul in varsta de 53 de ani a fost internat initial la Spitalul Judetean Satu Mare, cu pneumonie, iar in ultimele opt zile primea ingrijiri medicale la Spitalul Carei, unde a si murit.Sursa citata mai arata ca parohia la care slujea preotul mort din cauza COVID-19 are 145 de credinciosi. Acestia nu au fost informati de catre Directia de Sanatate Publica ca preotul fusese confirma pozitiv cu noul coronavirus , mai arata presasm.ro . Sursa amintita mai arata ca nici macar autoritatile locale nu au stiut aceste informatii pentru a putea lua masurile necesare.