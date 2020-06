Bistrita-Nasaud: 20 de persoane, evacuate la Rodna din cauza inundatiilor

Ziare.

In comuna Magura Ilvei, s-a inregistrat o alunecare de teren, iar pe unele portiuni din drumul judetean 172D nu se poate circula, ca urmare a precipitatiilor abundente.Intre localitatile Silivasu de Campie si Urmenis, s-a surpat o portiune de 25 de metri din drumul national 16, iar o banda de circulatie este blocata.Potrivit CJSU, pe mai multe drumuri din judet, inclusiv pe raza municipiului Bistrita, traficul se desfasoara cu dificultate ca urmare a precipitatiilor, iar politistii sunt la fata locului pentru dirijarea sau restrictionarea circulatiei.Au fost raportate gospodarii inundate in municipiul Bistrita si localitatile componente Sarata, Ghinda si Sigmir, in orasul Beclean, dar si in mai multe localitati din mediul rural: Agrisu de Sus, Anies, Caianu Mic, Coldau, Ilisua, Ilva Mare, Jelna, Maieru, Magura Ilvei, Poiana Ilvei, Rodna, Sirioara, Uriu, Urmenis.De asemenea, in comuna Matei au cazut mai multi copaci.Evenimentele sunt gestionate de catre echipajele de pompieri , Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta si Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta.