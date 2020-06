Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana duminica, in cea mai mare parte a tarii

Ziare.

com

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben, valabila de sambata de la ora 10.00, pana duminica la aceeasi ora."In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp", arata ANM.Totodata, de sambata de la ora 12.00 si pana duminica la ora 6.00, va fi in vigoare un Cod portocaliu privind instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate."In dupa-amiaza zilei de sambata (20 iunie) si in cursul noptii de sambata spre duminica (20/21 iunie), in Moldova, Maramures, Transilvania, Dobrogea, local in Muntenia si in nordul Crisanei, precum si in zonele montane, vor fi intervale de timp cu averse torentiale si se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50...80 l/mp. Vor fi si vijelii, descarcari electrice si grindina", transmite ANM.