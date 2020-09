Aproape 200 de amenzi si 42 de permise suspendate, in doar trei ore, pe strazile Capitalei. Cele mai multe sanctiuni au fost date pentru neacordare de prioritate

Potrivit Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, in doar trei ore (10.00-13.00), au fost aplicate un numar 196 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 54.600 lei si au fost retinute 42 permise de conducere. Cele mai multe sanctiuni au fost date pentru neacordarea de prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversarea drumului public (34), respectiv pentru neacordarea de prioritate vehiculelor (4) si nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric (3).Pe langa amenzi, politistii au dat si flayere cu recomandari utile pentru participantii la trafic Politia recomanda soferilor:-sa circule cu prudenta si sa reduca viteza in zona trecerilor de pietoni si a unitatilor de invatamant;-sa acorde prioritate pietonilor angajati in traversare;-sa adapteze in permanenta viteza in functie de conditiile meteo si rutiere, ca sa poata opri in siguranta la trecerile pentru pietoni;-sa pastreze o distanta suficienta pentru a frana in conditii de siguranta;-sa lase telefonul si mesajele pentru urmatoarea stationare, ca sa poata fi atent la trafic;-sa nu opreasca ori sa stationeze in zonele cu treceri pentru pietoni pentru a nu obtura vizibilitatea celorlalti participanti la trafic.Citeste si: