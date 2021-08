Averile șefilor Poliției Române. Ce declară chestorii cu salarii secrete

Benone-Marian Matei – inspectorul general al Poliției Române

Eduard Mirițescu – împuternicit adjunct al inspectorului general al Poliției Române

Florentin Ion Brăcea – împuternicit adjunct al inspectorului general al Poliției Române

Carmen Camelia Țuicu – adjunct al inspectorului general al Poliției Române

Ștefan-Andrei Lință – împuternicit adjunct al inspectorului general al Poliției Române

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o noul inspector general al Poliției Române în 2021, la numirea în funcție, acesta deține, împreună cu soția sa, două apartamente în Bacău, cumpărate în 2012, respectiv 2016, cu suprafețe de circa 86, respectiv 80 de metri pătrați.Mai declară o mașină Hyundai -Kona, fabricată în 2019.Are patru conturi în bancă în care are, în total, aproximativ 407.553 de lei. Veniturile sale anuale de la Ministerul Afacerilor Interne sunt cenzurate în declarația de avere.Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, pentru anul fiscal 2020 , Eduard Mirițescu deține o treime dintr-un teren intravilan din județul Prahova, suprafața fiind de 441 de metri pătrați. În plus, conduce o Mazda fabricată în 2008.Are șase conturi în bancă, în care deține, în total, circa 340.605 de lei.Veniturile sale anuale de la I.G.P.R. și M.A.I. sunt cenzurate în declarația de avere.Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2020, Florentin Brăcea deține trei terenuri intravilane. Primul este în Voluntari, dobândit în 2011 și 2019, cu o suprafață de 74 de metri pătrați. Celelalte două sunt dobândite în 2011, 2019 și 2020, fiecare având o suprafață de 11,50 de metri pătrați.Declară un apartament tot în Voluntari, de circa 129 de metri pătrați. Are un cont în bancă în care deține 30.000 de euro. Veniturile sale anuale sunt, de asemenea, cenzurate.Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, chestorul Carmen Țuicu deține un teren extravilan, dobândit prin moștenire în 2005 , cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați.Mai declară o casă dobândită tot prin moștenire, în 2005. Are și două apartamente în București, de circa 64, respectiv 33 de metri pătrați.Susține că nu are bani în bancă. Veniturile sale anuale sunt, de asemenea, cenzurate.Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, comisarul-șef deține un apartament în București, cumpărat în 2020, de 59 de metri pătrați.Conduce o mașină Hyundai Tucson fabricată în 2005. Veniturile sale anuale sunt, de asemenea, cenzurate.