Conducerea USR a anulat decizia care l-a scos pe Vlad Teohari din cursa pentru parlamentare, dar decizia nu are efecte concrete: E doar o reparatie morala

Potrivit sursei citate, USR a invalidat decizia comisiei de arbitraj, care a respins candidatura lui Teohari in urma unui aviz negativ de integritate.Decizia de sambata a USR este, insa, doar o reparatie "morala", pentru ca listele de la Diaspora au fost deja validate de BEC.Potrivit sursei citate, Vlad Teohari a mentionat si el revenirea asupra deciziei partidului, cu aceeasi precizare, ca e tardiva, atat timp cat listele au fost depuse. El spune ca exista doua variante in care ar putea reveni pe lista de candidati."Ieri, Comitetul Politic al USR a invalidat avizul negativ de integritate primit de mine de la Comisia Nationala de Arbitraj, impreuna cu decizia Biroului National de invalidare. Este tardiv, pentru ca in momentul de fata listele diasporei sunt inchise. As fi apreciat mai mult acest gest daca era facut mai repede si sa imi permita eventuala candidatura, conform statutului USR si fara presiune publica.Multi colegi si prieteni ma intreaba acum daca decizia de ieri ma va readuce pe liste. Raspunsul e negativ. Exista totusi 2 variante prin care ar mai fi posibil. Greu si putin probabil, dar daca e ceva in care cred este norocul si karma pe care le-am avut mai de fiecare data alaturi.1. Alegeri 6 decembrie - Tribunalul Bucuresti va accepta contestatia mea si va obliga BEC-ul sa imi dea posibilitatea sa-mi depun dosarul de candidatura conform listelor initiale.2. Alegeri amanate in primavara - Cel mai probabil se vor redeschide inscrierile, iar atunci listele vor fi depuse din nou", a scris Vlad Teohari duminica pe Facebook , potrivit digi24.ro