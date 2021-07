Acuzatii de musamalizare in cazul fetitei de trei ani devorate de maidanezi pe un camp din Constanta. Ce spune politia

Pe cine indica ONG-ul Pro Civilizatie-fara maidanezi ca vinovati pentru decesul fetitei

Reactia IPJ Constanta: s-a confirmat oficial ca fetita a fost ucisa de caini, iar dosarul este la parchet

Gasita decedata la 4 kilometri de casa

Politia a reactionat dupa ce ministrul Bode a facut anuntul decesului fetitei

Copila a fost gasita pe 11 iunie, pe un camp aflat la 4 kilometri de satul Saraiu, sfasiata de caini. La acea vreme, chiar reprezentantii IPJ Constanta au confirmat ca, potrivit concluziilor preliminare a raportului de necropsie, aceasta ar fi fost cauza deceseului.Reprezentantii ONG-ului Pro Civilizatie- fara maidanezi acuza ca nu s-a aplicat legea in acest caz si ca cei vinovati au ramas nepedepsiti. Si le fac politistilor un plan pentru cercetarea cazului:"Nu este posibil sa platim cu viata indiferenta autoritatilor care nu ne pot garanta viata si integritatea corporala, in conditiile in care pentru eradicarea acestui flagel exista cadru legislativ", se arata intr-un comunicat remis de catre asociatie Ziare.com.ONG-ul cer IPJ Constanta sa o cerceteze pe primarita localitatii Saraiu deoarece "declara ca nu a anuntat imediat disparitia fetitei crezand ca "este prin imprejurimi", in imprejurimile localitatii putand exista, in afara de haite de caini si animale salbatice, orice persoana certata cu legea care ar putea face rau copilei".De asemnea, mai cere ca in cazul in care, "urmare a investigatiilor, acesti caini se dovedesc a fi pe o proprietate privata sau scapati de pe o proprietate privata (caini cu stapan, inclusiv caini crotaliati adoptati din adaposturile publice)" sa inceapa in cazul acestora, urmarirea penala a stapanilor pentru omor din culpa.Daca animelele se dovedesc a fi fara stapan, atunci sa ancheteze Consiliul Local al localitatii careia apartine terenul unde a fost omorat copilul si A.N.S.V.S.A. - D.S.V. Constanta.Politia de la Constanta a explicat pentru Ziare.com, referindu-se la acuzatiile ONG-ului, ca, la vremea respectiva, institutia a confirmat oficial ca "fetita a murit mancata de caini", iar ancheta este continuata, in prezent, la Parchertul Judecatoriei Harsova unde se fac cercetari pentru ucidere din culpa."Conform concluziilor preliminare ale raportului de necropsie, reiesea ca a fost mancata de caini, acesta fiind motivul decesului, iar copilul a decedat cu aproximativ doua ore inainte ca noi sa fim sesizati", a declarat pentru Ziare.com, Adreea Munteanu, purtator de cuvant al IPJ Constanta.In seara zilei de 10 iunie, in jurul orei 21.00, Politia a fost sesizata cu privire la disparitia copilei."Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 17.00, o minora, in varsta de 3 ani, intr-un moment in care a fost lasata nesupravegheata de catre parinti, a plecat de pe raza localitatii Saraiu, si nu a mai fost gasita.La nivelul I.P.J. Constanta s-au dispus masurile de verificare a tuturor aspectelor sesizate, din acel moment fetita fiind cautata neincetat. Astfel, fortele de ordine implicate au verificat toate terenurile extravilane, imobilele persoanelor cunoscute de parintii minorei dar si cladirile dezafectate sau in constructie.Au fost folositi cainii de urma, atat in faza initiala de cercetare la fata locului, cat si la verificarile in teren, care au vizat eventualele trasee parcurse de minora.La cautari au participat peste 80 de forte: politisti din cadrul I.P.J. Constanta, politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, pompieri jandarmi , dar si voluntari. Totodata, au fost folosite camerele de termoviziune ale Garzii de Coasta.Politistii au audiat martori, declaratiile acestora fiind verificate pentru a se stabili imprejurarile disparitiei. In ciuda eforturilor depuse, din pacate, astazi, 11 iunie, in jurul orei 11.00, fetita a fost gasita pe camp, decedata, la o distanta de aproximativ 4 kilometri de locul disparitiei. Trupul fetitei era mancat de animalele salbatice, conform martorilor.Cercetarile continua in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", se arata in comunicatul de presa dat de politie dupa ce fata a fost gasita.Ministrul Lucian Bode a anuntat intr-o conferinta de presa la Zalau, decesul fetitei de 3 ani din judetul Constanta."Cand moare un om este o tragedie. O tragedie a fost si la Constanta cand, azi noapte, zeci de politisti au cautat un copil de trei ani si n-au reusit sa-l gaseasca in viata dimineata. Este o tragedie cand moare un om, dar as vrea sa vedem si fortele de securitate , de ordine, cei care suntem salvatorii...este la fel de greu cand nu-ti indeplinesti aceasta misiune. Trebuie vazut in particular fiecare caz in parte", a afirmat Bode.Abia dupa ce ministrul de Interne a anuntat decesul fetitei, IPJ Constanta a facut precizari despre caz.Surse din randul anchetatorilor au precizat ca fetita ar fi fost muscata de animale salbatice.