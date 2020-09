Mesaje misterioase pe contul de Facebook al lui Ciprian Pian, fratele interlopului Florin Mototolea, arestat preventiv pentru tentativa de omor

Misterul postarilor de pe contul lui Ciprian Pian

Tribunalul Bucuresti a dispus joi, 13 august 2020, arestarea pentru 30 de zile a fratilor interlopului Florin Mototolea, zis si Emi Pian - Ciprian si Gratian Duduianu -, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor.Decizia nu era definitiva insa cei doi au fost dusi in arest.Gratian si Ciprian Duduianu au contestat masura arestului preventiv dispusa de judecatorii Tribunalul Bucuresti in dosarul in care sunt acuzati de tentativa de omor.Sectia I Penala - Drepturi si Libertati a judecat vineri, 21 august, contestatia si a respins-o ca nefondata, conform portalului Instantelor de Judecata Astfel ca cei doi au ramas in arest.In ziua urmatoare, pe 22 august, pagina de Facebook a lui Ciprian Pian s-a umplut de postari. Foarte multe erau mesaje despre cat de tare este el alaturi de familie. De asemenea, au fost postate o serie de fotografii in care aparea alaturi de rude.Pare sa fie insa o strategie de marketing. Chiar daca se afla dupa gratii, prietenii lui virtuali trebuie sa stie ca este liber, sustinut de cei apropiati. Multe dintre aceste imagini sunt de la diverse petreceri si reuniuni de familie. Sunt zeci de postari in data de 22 august 2020.Intr-una din postari apare la locatie: Berlin, Germania.Pe 23 august 2020 are o singura postare, apoi mai posteaza pe 1 septembrie o fotografie in care apare alaturi de fiul sau si de un nepot.Apoi, vineri, 4 septembrie 2020, posetaza un anunt pe pagina de socializare un mesaj conform caruia a deschis un amanet auto."Am deschis Amanet Masina Bucuresti ai nevoie doar de talonul si cartea de identitate, iar banii ii primesti in 10 minuteComision de acordare 0%Fara documente justificative.Valabil si pentru, utilaje, motociclete, ATV-uri sau scutere.Valabil atat persoane fizice cat si pentru firme", scrie Ciprian Duduianu pe pagina sa de Facebook.Apoi, mai posteaza niste videoclipuri, iar ultima postare este din 8 septembrie 2020, in care apare alaturi de un prieten, Mihaita Piticu.Postarile sunt cu atat mai misterioase avand in vedere ca cele mai multe sunt din ziua imediat urmatoare deciziei instantei de a mentine arestul preventiv. Daca Ciprian Pian nu are telefon in inchisoare si nici nu i-a fost spart contul de vreun hacker, atunci, cel mai probabil ii administreaza contul un membru al familiei sau un cunoscut si posteaza in numele lui pentru ca acesta sa para ca este activ.Citeste si: