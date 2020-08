Peste 8.400 de tone de azotat de amoniu depozitat aiurea in diverse locuri de Romania. Cantitatea uriasa, gasita dupa controalele facute in doar trei zile

Unde a fost gasita substanta periculoasa

Explozia unei cantitati de de circa 2.750 de tone de azotat, la 5 august 2020, in portul din Beirut, a dus la decesul a peste 170 de oameni si ranirea altor peste 6.000.Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IGPR a declansat, la nivel national, o actiune pentru prevenirea evenimentelor generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor si a precursorilor de explozivi.Au fost verificate operatiunile cu produse de protectie a plantelor, ce contin fosfura de aluminiu sau azotat de amoniu, precum si conditiile de pastrare, depozitare, transport si utilizare de catre agentii economici din raza de competenta.Obiectivele principale ale actiunii constau in realizarea si punerea in practica a unui set de masuri si activitati prin care sa se previna aparitia unor evenimente negative (raniri, accidente sau pagube materiale).In perioada 12 - 14 august 2020, politistii de la arme , explozivi si substante periculoase din teritoriu, au facut verificari de specialitate la nivel national, fiind efectuate 51 de controale la agenti economici ce efectueaza operatiuni cu azotat de amoniu.Astfel, politistii au constatat 11 infractiuni de nerespectare a regimului protectiei mediului si au indisponibilizat 8.453,52 tone azotat de amoniu precum si 300 litri de deseuri.1. La data de 13 august 2020, politisti Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au efectuat un control, in depozitul unei societati comerciale din Portul Constanta Sud Agigea, ce avea ca obiect de activitate manipulare, depozitare si activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.Astfel, in urma verificarilor efectuate, politistii au descoperit 4.908,82 tone azotat de amoniu, ambalate in bigbag-uri, de 1.000 de kg. fiecare, depozitate in magaziile depozitului, fara ca operatorul economic sa fie autorizat pentru activitatea de depozitare a azotului de amoniu, conform autorizatiei de mediu emise in acest sens.In cauza, a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile vor fi continuate de catre politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J .Constanta.2. La data de 13 august 2020, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila au efectuat verificari la depozitul unei societati comerciale, situat in incinta zonei portuare.Au fost descoperite 29 de tone azotat de amoniu, depozitate in aer liber, in conditii necorespunzatoare, ambalate in 58 de saci, de 500 de kg. fiecare.In cauza, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "producerea, livrarea sau utilizarea ingrasamintelor chimice, precum si a oricaror produse de protectie a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializarii", respectiv, "nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor, numai ambalate si in locuri protejate".Azotatul de amoniu este o substanta chimica obtinut din amoniac si acid azotic, solida, cristalina, foarte solubila in apa.Este utilizat majoritar in agricultura, sub forma de ingrasamant granulat, folosit pentru fertilizarea in camp deschis, a culturilor agricole.Azotatul de amoniu este clasificat de Regulamentul CE nr. 1272, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, ca substanta din Categoria 3, solid, oxidant, identificat cu fraza de pericol H272- poate agrava un incendiu , oxidant si fraza de pericol H 319 - provoaca o iritare grava a ochilor (produsul nefiind periculos, daca este manipulat corect).Azotatul de amoniu se descompune la incalzire, la temperaturi de aproximativ 150-170 grade Celsius, in apa si oxid de azot, iar la temperaturi de peste 200 grade Celsius, in special daca este contaminat cu substante organice, reactia de descompunere devine exploziva.Conform fisei de siguranta, oxizii de azot, degajati la descompunerea azotatului de amoniu, sunt extrem de toxici.Conform prevederilor Legii nr. 49/2018, privind regimul precursorilor de explozivi, din cauza proprietatilor explozive (in anumite conditii), azotatul de amoniu este clasificat ca si precursor de exploziv pentru care exista obligatia raportarii furturilor, pierderilor sau disparitiilor semnificative.Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanta, potrivit Administratiei Porturilor Maritime, care a atras atentia ca toti operatorii care manipuleaza substante periculoase trebuie sa aiba un plan de securitate aprobat de ISU. Cantitatea este de aproape zece ori mai mare decat cea depozitata in portul din Beirut, de circa 2.750 de tone de azotat, care au explodat pe 5 august.Premierul Ludovic Orban a transmis vineri 14 august 2020 ca intraga cantitate urmeaza sa fie transportata catre destinatie. Premierul a spus ca regulile de depozitare a cantitatii mari de substanta inflamabila sunt respectate in acest caz.Citeste si: