Peste 900 de urmariti national, prinsi de politie in patru luni. Cei mai multi fugisera de inchisoare

"In perioada 1 ianuarie - 27 aprilie, in urma activitatilor de cautare efectuate de politisti, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Investigatii Criminale, au fost depistate 909 persoane urmarite la nivel national.Dintre persoanele urmarite, 729 aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, 80 aveau mandate de arestare preventiva, iar 68 erau urmarite in baza unui mandat european de arestare.Alte 28 de persoane erau urmarite in temeiul unor sentinte de internare in unitati medicale de specialitate, iar 4 persoane erau urmarite prin Biroul National Interpol.De asemenea, in perioada ianuarie - aprilie 2021, politistii de investigatii criminale au solutionat 3.016 cazuri de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 1.807 minori.Aceste cifre nu inseamna tot atatea persoane disparute, intrucat fiecare plecare sesizata este inregistrata ca o noua disparitie, existand situatii cand un copil a plecat de la domiciliu sau din centrul de ocrotire in mod repetat.Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si de depistare a persoanelor disparute", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa.