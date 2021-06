Naravul de militian, inca prezent in comportamentul politistilor de azi. "Mentalitatea se schimba dupa trei generatii, cam in 100 de ani"

Mentalitatea de militian se schimba dupa trei generatii

Selectia viitorilor politisti trebuie facuta mai temeinic

Elevii nu apuca sa isi faca "pe bune" stagiul de practica

Cine este de vina pentru esecurile din politie

Examenele psihologice sunt de forma

In ultimii ani, deficitul din structurile politiei au dus la angajarea unui numar mare de oameni nepregatiti profesional, fizic si tactic. Scolile de politie au foarte putin timp la dispozitie pentru ca viitorii oameni ai legii sa deprinda secretele acestei meserii.Nu stiu sa incatuseze, nu stiu sa ancheteze, nu stiu sa vorbeasca cu oamenii. Aceasta nu este imaginea generala a politiei, insa tot mai multe cazuri demonstreaza o lacuna in acest sens.Si sunt cateva cauze care duc la acest fenomen.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat pentru Ziare.com ca, in psihologie, s-a demonstrat ca mentalitatea unei societati se schimba in zeci de ani."Mentalitatea se schimba dupa trei generatii. Tot asa se intampla si in politie. Prima generatie este de 30 de ani. Dupa 90 de ani, poate 100, nu vom mai avea militieni sau scoliti de militieni. Vom avea numai politisti instruiti de politisti.Noi am mostenit niste naravuri din militie. Avem politisti care au fost selectati sau pregatiti de militieni", a explicat Liviu Chesnoiu."Selectia trebuie sa porneasca de la inceput. In SUA, daca cineva vrea sa se faca politist, ii este verificat dosarul, este testat la examen, apoi este testat poligraf. Sunt intrebati daca au incercat sa mituieasca agenti de circulatie , daca s-au drogat, daca au furat. Si daca pica testul nu intra in sistem.Pe noi nu ne intreaba nimeni", a explicat colonelul (r) Liviu Chesnoiu.De asemenea, presedintele Sindicatului Politistilor Europol, a precizat ca, in prezent, in scolile de politie sunt admisi candidatii care iau note mari la testele grila , pentru ca probele sportive, eliminatorii, sunt atat de usoare, incat le poate trece si un copil de clasa a cincea."In scolile de agenti de politie intra foarte multi copii care au o capacitate de memorare mare. Cei care au fost foarte buni la invatatura in liceu, intra in scoala de politie fluierand.Ce asteptam de la un astfel de politist? Este foarte bun la limba romana. Insa politistii, mai ales cei din scolile de agenti de politie trebuie sa aiba o pondere foarte mare in pregatire fizica si tactica. Despre asta vorbim, nu neaparat despre aplicarea legii, pentru ca aceasta se modifica, se schimba conditiile, circumstantele, contextele, iar in privinta legislatiei vorbim despre o pregatire profesionala continua", a explicat Cosmin Andreica."In momentul de fata, din personalul MAI, politia este cel mai slab pregatita din punct de vedere tactic si profesional, jandarmii nu fac rabat de la pregatire", a precizat Cosmin Andreica.In prezent, conform sindicatului Europol pentru Ziare.com, elevii si studentii din cadrul institutiilor de invatamant ale MAI nu sunt planificati in serviciu impreuna cu tutorii profesionali, motiv pentru care acestia din urma sunt pusi in imposibilitatea realizarii prerogativelor de indrumare, instruire, verificare si monitorizare a modului de insusire a cunostintelor si legislatiei aplicabile structurii din care fac parte."Astfel, elevii aflati in stagiul de practica sunt pusi in situatia ingrata de a nu se intalni si de a nu desfasura activitati profesionale alaturi de tutorii lor, iar acestia din urma sunt nevoiti sa le intocmeasca raportul final cu privire la activitatea de integrare practica fara a cunoaste efectiv ce activitati au desfasurat, modul de insusire a legislatiei si implicit a modalitatii de indeplinire a atributiilor si misiunilor primite, in aceasta maniera fiind incalcate prevederile legislatiei privind activitatea de management resurse umane in unitatile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne", transmite Europool.In cazul politistului de 26 de ani de la Constanta care l-a batut pe un barbat cu care ar fi avut un schimb de replici intr-un bar, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune ca sefii lui sunt de vina pentru ca nu au vazut din timp eventuale deviatii de comportament."Acest personaj negativ era in timpul liber. Seful lui trebuia sa stie ce face el in timpul liber. Trebuia sa vada daca exista o problema si trebuia sa-l trimita la psihologAvem o armata de psihologi in politie. Daca nu ia OK-ul, nu-l mai trimite in misiuni, nu-l mai pune la ture.Omul acesta s-a fofilat in sistem. Are o afectiune. Alcoolismul cronic este o afectiune psihica, se trateaza, se da un tratament si se rezolva problema. Nu poti sa fii politist bun si campion la alcoolism", a explicat Liviu Chesnoiu.Si sindicalistul Cosmin Andreica spune ca, "din pacate institutia imputernicirilor ilegale pe functiile de conducere, uzitata la nivelul Ministerului Afacerilor Interne promovata ca practica manageriala de Carmen Dan si continuata de Marcel Vela si in prezent de Lucian Bode , a facut ca structurile Politiei Romane sa fie conduse de persoane care nu detin competente, abilitati si capacitati de organizare sau de coordonare si eficientizare a serviciului politienesc, iar asta se poate observa prin prisma evenimentelor grave inregistrate in ultimii 3 ani la nivel national, cum ar fi cele de la: Caracal, Onesti, Pitesti si Arad, toate soldate cu pierderi de vieti omenesti"."Analizand miezul problemei am constatat ca inclusiv activitatea de patrulare al carei scop principal este reprezentat de segmentul preventiv, este realizata de catre sefii structurilor de ordine publica din tara intr-un mod deficitar. Astfel, patrulele din cadrul Dispozitivelor de Ordine si Siguranta Publica sunt constituite prin desemnarea unui singur politist cu atributii principale in mentinerea ordinii si sigurantei publice care este nevoit sa execute serviciul impreuna cu un student sau elev din cadrul institutiilor de invatamant ale MAI, aflat in stagiul de practica", a mai precizat Andreica.Expertul criminalist a mai spus ca "problema este foarte serioasa. Politistii sunt selectati, sunt monitorizati in scoala, vin in teritoriu si se apuca de treaba.Oamenii acestia, din cand in cand, trebuie testati psihologic, insa acolo este o rutina. Este ceva ce mai degraba vizeaza aptitudinile, sunt teste de personalitate sau de inteligenta.Dar nu determina daca ai unele probleme. Poate ca joci un rol cand mergi la serviciu dar poate ca acasa iti terorizezi familia.Sefii trebuie sa fie cu ochii pe ei non-stop. Nu exista padure fara uscaturi, insa oamenii acestia se auto-elimina.Referitor la cazul politistului de la Constanta, nu acesta este personajul negativ, ci seful lui. Ca si in cazul celor de la Sectia 14 . Nu trebuie sa se intampla asa ceva. Nu ai cum sa bati un anchetat.Trebuie sa fii calm.Meseria de politist este vocationala. Nu oricine poate sa fie politist", a explicat colonelul Liviu Chesnoiu.In luna aprilie, ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca deficitul de personal din cadrul MAI este de aproape 20%, in conditiile in care in acest moment ministerul are 129.000 de angajati si ar trebui sa aiba peste 150.000.