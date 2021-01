Sindicatul Europol a anuntat ca Lucian Bode a propus 1.000 de lei brut lunar pentru personalul MAI implicat in lupta impotriva COVID-19: "Nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie"

35.000 de persoane ar fi beneficiarele acestui proiect, iar efortul bugetar va fi de 35 de milioane de lei pe luna. "Insa in raport cu suma propusa si momentul acordarii (...) nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie sau o compensare pentru faptul ca s-au inghetat salariile politistilor", afirma presedintele sindicatului, Cosmin Andreica.Sindicatul Europol a transmis, printr-un comunicat de presa, ca a avut, joi, o intalnire cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, la care a participat si ministrul Lucian Bode.Reprezentantii Europol au afirmat ca ministrul a facut o prezentare ce se dorea a fi o reactie la nemultumirile politistilor si a precizat unele masuri de care au beneficiat politistii. Astfel, in 30 decembrie 2020 s-a stabilit procedura privind acordarea titlului de specialist clasa, drept prevazut de Legea 153 si neaplicat din 2017, de care vor beneficia aproximativ 76.000 de angajati MAI (politisti, jandarmi pompieri , personal contractual/civil) si insumeaza un efort bugetar de 119 milioane lei, adica 130 lei brut/angajat."Acest drept reprezinta o restanta salariala si nu putem considera ca se poate pune problema ca prin aceasta masura se amelioreaza inghetarea salariala. Prin OUG 226/2020 "ordonanta austeritatii" politistii vor putea sa isi reporteze dreptul la decontarea serviciilor turistice aferent anului 2020 in situatia in care nu au beneficiat de el. De aceasta masura beneficiaza toate categoriile de bugetari din Romania, sens in care nu am inteles de ce este considerat ca fiind un "beneficiu" exclusiv pentru personalul din MAI", se arata in comunicat.Europol a precizat ca majorarea de 75% din salariul/solda de functie pentru parintii din MAI care nu pot sa beneficieze de zile libere pentru ingrijorarea copiilor ce stau acasa din cauza suspendarii cursurilor a fost adoptata in septembrie anul trecut prin OUG 147/2020 pentru toate categoriile de angajati din Romania, de la stat si de la privat, dar ca nici in momentul de fata nu au fost publicate de catre MAI normele de aplicare a acestui drept, astfel ca niciun politist nu a beneficiat de sumele prevazute de lege.Sindicatul politistilor a mentionat ca Lucian Bode a anuntat cateva masuri pe care le va sustine.Una dintre acestea este completarea proiectului de OUG promovat de Ministerului Sanatatii, cu privire la stimularea personalului medical de a participa la activitatile de vaccinare, cu scopul de a include un amendament prin care sa prevada alocarea unei sume de 1.000 de lei brut/lunar, pentru personalul MAI (politisti, politisti de frontiera , jandarmi, pompieri etc) implicat direct in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. De aceasta ar urma sa beneficieze 35.000 de persoane, fiind un efort bugetar de 35 milioane/luna.De asemenea, ministrul MAI a precizat ca va sustine un amendament la Legea 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19, pentru ca urmasii personalului MAI din reteaua medicala sa beneficieze de pensie de urmas si ca va mai sustine actualizarea cu rata inflatiei si cresterea normei de hrana, masura de care vor beneficia 32.000 de angajati din MAI si care are un impact de 103 milioane.Lucian Bode a transmis, conform reprezentantilor Europol, ca va sustine in viitor ca sporul de suprasolicitare neuropsihica (sporul de "judiciar") sa fie marit de la 10%, ceea ce ar insemna un efort bugetar de 185 milioane/an.De asemenea, ministrul a precizat ca are in vedere ca, in anul 2021, sa fie organizate examene de admitere in scolile de agenti de politie si chiar concursuri de incadrare din sursa externa intrucat deficitul de personal este de 23.000 de posturi.Totodata, el va sustine modificarea Legii 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, pentru ca pe viitor sa fie evitate tragediile precum cea petrecuta la Olt, unde un politist a murit in urma accidentului rutier in care a fost implicata autospeciala de politie si echipajul ambulantei.Conform sursei citate, Lucian Bode a reiterat ca Guvernul nu a discutat si nici nu are in intentie sa modifice conditiile de pensionare pentru politisti, Europel precizand ca, in urma zvonurilor lansate la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 1.000 de cereri de trecere in rezerva.Presedintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a precizat ca saluta aceasta initiativa de a reglementa acordarea unui spor de risc medical de 1.000 lei brut."Insa in raport cu suma propusa si momentul acordarii (au trecut 10 luni de cand politistii sunt expusi zilnic la infectare si avem deja aproximativ 13.000 de infectati) nu putem fi de acord ca reprezinta o solutie sau o compensare pentru faptul ca s-au inghetat salariile politistilor, iar inechitatile si discriminarile salariale sunt mentinute", a afirmat Andreica.El a transmis ministrului de Interne ca nu poate sa comunice politistilor ca acordarea unor restante salariale, precum titlul de specialist de clasa, reprezinta o compensare pentru inghetarea salariala, iar acordarea unui stimulent pentru risc medical incepand cu ianuarie 2021, de 1.000 lei brut, in timp ce alte categorii au beneficiat de acest drept inca din martie 2020, intr-un cuantum de 2.500 lei, poate reprezenta cel mult un gest de normalitate si nu poate fi apreciat ca un "castig".Cosmin Andreica a propus ca familiile personalului decedat in urma infectarii cu Covid-19 sa beneficieze de drepturile stabilite de lege pentru personalul cazut la datorie si a sustinut in continuare, conform acordului comun semnat cu organizatiile sindicale partenere, sa fie platita compensatia de risc de pana la 30%, drept salarial restant, ca fiind singura solutie pentru compensarea inghetarilor salariale.Sindicatul Europol a precizat ca, in finalul discutiei, ministrul Bode a sustinut ca dupa ce vor avea discutiile finale in Guvern pe proiectul de buget pe 2021, va mai exista o intalnire cu organizatiile sindicale pentru a analiza daca se mai pot face corectii care sa fie redirectionate pentru aplicarea Legii 153/2017."Totodata, a precizat ca a luat cunostinta despre formele de protest. Nu doreste sa se pronunte in acest sens pentru ca intelege ca este dreptul organizatiilor sindicale de a se folosi de astfel de actiuni, dar ca din cifrele pe care le are la dispozitie, numarul de contraventii si suma amenzilor a scazut foarte putin in aceste zile. Sigur, aici se omite sa se vorbeasca despre mobilizarea impresionanta a unor sefi, care ori au iesit personal in strada ori si-au trimis acolitii, pentru a aplica amenzi pentru ca raportarile zilnice catre Bucuresti sa nu fie "afectate". Asa ca mesajul este simplu: "Keep calm si aplicati avertismente!". Protestele continua conform calendarului stabilit!", se mai arata in finalul comunicatului Europol.