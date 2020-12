Politistii ameninta ca vor fi mai indulgenti cu infractorii si vor refuza sa verifice persoanele carantinate, daca vor fi "inghetate" salariile. Reactia ministrului de Interne

"Nu sunt amenintari, ci promisiuni"

Prima intalnire a lui Bode, cu sindicatele din MAI

Sindicatul National al Politistilor DECUS a postat pe Facebook o serie de actiuni pe care le vor intreprinde daca nu vor ajunge la o intelegere cu reprezentanti Guvernului."- politistii pe care ii reprezentam vor deveni extrem de indulgenti fata de contravenienti, aplicand EXCLUSIV masura AVERTISMENTULUI, fara a aplica amenzi cu valoare, mai ales in ceea ce priveste abaterile pe linie de circulatie rutiera;- in punctele de trecere ale frontierei de stat, controalele autovehiculelor se vor efectua in timpul MAXIM prevazut de legislatia in vigoare (ex. controlul documentelor si al incarcaturii unui autotren va dura 45 de minute;)- atat lucrarile penale, cat si reclamatiile primite de la cetateni, vor fi solutionate de asemenea in perioada MAXIMA de timp prevazuta de ordinele de linie si de Codul de Procedura Penala;- politistii vor interveni EXCLUSIV la apelurile primite prin SNUAU 112 in timpul MAXIM de interventie - vom refuza efectuarea de ore suplimentare, precum si folosirea telefoanelor mobile personale in interes de serviciu- vom refuza cu vehementa sa ne prezentam la serviciu in afara orelor prevazute in planificari, de asemenea prin refuzul de a folosi telefoanele mobile in timpul liber pentru chestiuni legate de latura profesionala- uzitarea maximului perioadei de examinare a candidatilor la proba practica pentru obtinerea permiselor de conducere, cat si pentru intocmirea documentatiei in vederea inmatricularii autovehiculelor- vom refuza sa participam la razii si controale cu efective sporite, din timpul liber. Acestea se vor efectua doar cu posibilitatile limitate de folosire a resursei umane prezente la serviciu in ziua si intervalul orar respective- avand in vedere lipsa/calitatea neconforma/cantitatea insuficienta a mijloacelor si materialelor de protectie anticovid, precum si faptul ca politistii au fost "omisi" de la acordarea stimulentului de risc, injust nefiind considerati ca facand parte din prima linie, analizam posibilitatea refuzului de efectua verificari ale persoanelor carantinate sau izolate la domiciliu, precum si a participarii in filtrele de control la intrarile/iesirile in si din localitatile carantinate", a transmis sindicatul DECUS pe pagina de facebook."Va rugam respectuos sa nu considerati aceste masuri ca pe niste amenintari, ci ca pe niste promisiuni in cazul in care ne veti desconsidera activitatea, asa cum a procedat intreaga clasa politica postdecembrista. Se pare ca rolul politistului in societate va fi apreciat doar in situatia in care acesta va lipsi in proportie de 80-90%, efectele dezastruoase si impactul asupra societatii civile fiind usor de anticipat, aspecte pe care va rugam sa vi le asumati.Bineinteles, nu ne vom asuma raspunderea pentru eventuale manifestatii de protest spontane ale politistilor, de o semnificativa amploare, avand semnale in acest sens si considerand de interes sa va informam despre iminenta izbucnire a acestora", se arata in postarea sindicatului.Ministrul Lucian Bode s-a intalnit miercuri, 30 decembrie, la sediul MAI, cu reprezentantii sindicatelor politistilor si personalului contractual."In cadrul discutiilor, fiecare participant din partea sindicatelor a mentionat ca este in total dezacord cu inghetarea salariilor personalului MAI. De asemenea au fost expuse, avand in vedere timpul limitat, unele problemele cu care se confrunta in activitatea profesionala angajatii ministerului. Totodata, s-a urmarit identificarea unor solutii eficiente si realiste, raportat la posibilitatile institutionale existente, care sa garanteze servicii de calitate cetatenilor si, in acelasi timp, sa asigure un mediu profesional cat mai sigur personalului MAI.Tema principala a fost proiectul de OUG privind unele masuri fiscal-bugetare initiat de Guvern, care vizeaza inclusiv plafonarea salariilor.Au fost mentionate, in principal, elemente de salarizare a efectivelor MAI, planul conducerii ministerului de a continua dotarea cu tehnica si echipament, alte investitii, precum si masuri pentru acoperirea deficitului de personal cu care se confrunta in special structurile operative", a transmis MAI intr-un comunicat de presa.Ca urmare a dialogului purtat, au fost lansate, atat de catre conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cat si de catre reprezentantii sindicali, o serie de solutii, care sa fie puse in practica in raport cu realitatea actuala si actele normative in vigoare.De asemenea, Ministrul Afacerilor Interne a precizat ca, impreuna cu specialistii Ministerului Afacerilor Interne, analizeaza mai multe variante de abordare in baza carora sa poata fi obtinute solutii la problemele ridicate.