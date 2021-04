Un tanar de 20 de ani, urmarit international dupa ce a agresat o femeie intr-o padure din Italia, a fost prins in Bucuresti VIDEO

"In aceasta dimineata, in jurul orei 08:30 politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Capitalei au depistat pe o strada din Sectorul 5 un barbat cautat de autoritatile judiciare italiene. Pe numele barbatului cu cetatenie romana era emis un mandat european de arestare din data de 13 aprilie a.c., pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata pe teritoriul Italiei", a transmis, marti, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca barbatul si-ar fi transportat victima, o femeie, cetatean italian, intr-o padure, unde ar fi agresat-o."Dupa ce a fost depistat, barbatul a fost condus la sediul Politiei Capitalei in vederea luarii masurilor legale. Pentru depistarea barbatului urmarit international s-a efectuat schimb de date si informatii cu autoritatile judiciare italiene prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Inspectoratul General al Politiei Romane", a mai transmis Politia Capitalei.